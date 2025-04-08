Меган Маркл показала свої дитячі фото

43-річна Меган Маркл, дружина принца Гаррі, зізналася, що почала заробляти гроші ще в дитинстві, продаючи печиво.

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Відповідні фото себе маленької вона опублікувала на сторінці в Instagram.

На знімках майбутня герцогиня Сассекська позує в шкільній формі, а також з іншими дітьми.

"Підприємництво можна розпочати в молодому віці. (До речі, минуло стільки років, а я все ще продаю печиво!)", – написала вона, рекламуючи перший випуск свого подкасту "Сповіді жінки-засновниці".

Першою гостею подкасту стала американська підприємниця Вітні Вульф Герд. Вона є засновницею, виконавчою головою та колишньою генеральною директоркою публічної платформи онлайн-знайомств Bumble, яку було запущено 2014 року. Вітні є співзасновницею Tinder, а раніше була віце-президентом із маркетингу.

У бесіді дві жінки торкнулися чимало тем і навіть дійшли висновку, що в них був однаковий досвід після народження дитини – післяпологова прееклампсія. Це рідкісний і потенційно небезпечний для життя стан, що характеризується високим кров'яним тиском і надлишком білка в сечі незабаром після пологів, згідно з даними клініки Майо.

Тим часом принц Гаррі незадоволений підвищеною активністю своєї дружини в тому, що стосується публічності їхніх дітей: п'ятирічного принца Арчі і трирічної принцеси Лілібет. Йому не подобається, як Меган використовує сина і доньку для просування свого лайф-стайл бренду, публікуючи їхні знімки і відео з ними. Незважаючи на те, що вона ховає обличчя дітей, подібне все ж дратує герцога.

Маркл, яка позиціонує себе як мама, що готує дітям свіжі сніданки та фруктові тарілки, нещодавно проговорилася, що її холодильник забитий напівфабрикатами. Її розкритикували за брехню в кулінарному шоу, перший сезон якого провалився.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл назвала десерт ім'ям своєї дочки.