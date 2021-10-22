Меган Маркл и принца Гарри призвали отказаться от титула герцогов Сассекских

Нападки принца Гарри на королевскую семью Великобритании и его скандальные интервью переполнили чашу терпения его бывших соотечественников.

Поскольку принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности, им стоит отказаться от титула герцогов Сассекских. Такое мнение выразил глава британской политической организации Republic Грэм Смит, пишут западные СМИ.

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Он призывает пару отказаться от всех титулов, которые они носили при дворе.

"Сассексам нужно отказаться от всех своих титулов. Они были даны, чтобы теоретически выполнять королевские обязанности на благо страны, но поскольку Меган и Гарри отказались от этого и уехали в США, я думаю, отказ от титулов – логичный поступок", – считает политик.

Подобные призывы в Великобритании звучат все чаще. Еще в мае этого года старшие помощники в Букингемском дворце предложили герцогу и герцогине Сассекским отказаться от своих титулов после последнего откровенного интервью принца Гарри в США.

Говорят, что принц оставил высокопоставленных членов королевской семьи сбитыми с толку своим "позорным" и "прискорбным отсутствием сострадания", когда он появился в эпизоде подкаста актера Дакса Шепарда Armchair Expert. Там он, в частности, критиковал методы своего воспитания, заявив, что его жизнь во дворце была "смесью между шоу Трумэна и пребыванием в зоопарке".

Кроме того, он ругал своих бабушку и дедушку, говоря, что воспитание Чарльза отражало его собственное воспитание королевой Елизаветой и принцем Филиппом.

Источники сообщили британским телеканалам, что королевские помощники всерьез разозлились на принца Гарри за то, что он упомянул принца Филиппа, герцога Эдинбургского, вскоре после его похорон.

"Герцог Сассекский потратил достаточно времени, чтобы доказать, что он ничем не отличается от других в нападках на королевский двор, который, по его словам, причинил ему столько боли. Поэтому он должен прекратить пользоваться своим титулом", – заявили во дворце.

Тем не менее, пара пока что этого не сделала. Более того, Меган Маркл, написавшая детскую книгу "Скамейка", подписалась в ней как герцогиня Сассекская, что также не понравилось Букингемскому дворцу.

Принц Гарри и его жена сложили с себя королевские полномочия в январе 2020 года, после чего улетели в США, где собирались стать "финансово независимыми". Однако за последний год они дали ряд скандальных интервью, начиная с откровений Опре Уинфри, в которых обвиняли британских родственников Гарри в рассизме и черствости. После откровений пары Букингемский дворец подвергся критике, однако сумел выстоять.