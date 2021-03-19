"Їй сумно". Інсайдер розповів про реакцію королеви Єлизавети II на інтерв'ю Меган Маркл

У приватному порядку королева готова підтримати свого онука, проте його одкровення зробили свою справу.

94-річна королева Єлизавета II, як й інші представники королівської сім'ї, продовжує зберігати мовчання з приводу інтерв'ю Меган Маркл та її онука Гаррі Опрі Вінфрі, яке 7 березня вийшло в ефір на телеканалі CBS, відбувшись лише лаконічною заявою, передає The Daily Mail.

Однак джерела з Букінгемського палацу розповіли журналістам про те, як насправді почувається бабуся принца. Виявляється, негативних емоцій до родичів вона не має.

"Вона не злиться, їй просто сумно. Вони завжди турбувалися про нього (Гаррі), і королева дуже піклується про нього", — заявив інсайдер. За його словами, королівська сім'я підтримала молодшого принца, а коли в його житті з'явилася Меган, то всі зітхнули з полегшенням, оскільки "він здавався таким щасливим".

У приватному порядку королева нібито має намір підтримати Гаррі.

Як відомо, після інтерв'ю, в якому Меган Маркл розповіла, що їй було дуже важко психологічно при дворі, і вона навіть думала про суїцид, у Букінгемському палаці заявили, що дуже засмучені почутим.

Зі свого боку, співробітники королівського двору звинуватили колишню акторку в тому, що вона знущалася над ними, через що кілька людей змушені були піти зі служби. Королева ініціювала приватне розслідування скарг, а потім заявила про намір залучити до справи незалежну юридичну фірму.

Нагадаємо, в інтерв'ю принц Гаррі та його дружина поскаржилися на те, що хтось із членів королівської сім'ї цікавився, якою буде шкіра дитини пари, що спровокувало підозру в сторону британської монархії в расизмі. Щоравда, потім Опра Вінфрі уточнила, що це була не королева. Принц Вільям під час відвідування школи в східному Лондоні на питання репортерів відповів, що у них дуже не расистська сім'я.

Крім того, герцог Кембриджський дуже незадоволений тим, що Гаррі розповів ЗМІ про те, що після інтерв'ю мав на минулих вихідних "непродуктивну" розмову з братом і батьком. Тепер принц Вільям побоюється хоч якось комунікувати з братом та його дружиною, оскільки не впевнений, що теми бесід не стануть надбанням американської преси.

Що стосується Кейт Міддлтон, то вона почувається приниженою після того, як Меган витягла на поверхню історію їх перепалки ще в 2018 році.