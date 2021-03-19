"Ей грустно". Инсайдер рассказал о реакции королевы Елизаветы II на интервью Меган Маркл

В частном порядке королева готова поддержать своего внука, однако его откровения возымели свое действие.

94-летняя королева Елизавета II, как и остальные представители королевской семьи, продолжает хранить молчание по поводу интервью Меган Маркл и ее внука Гарри Опре Уинфри, которое 7 марта вышло в эфир на телеканале CBS, отделавшись лишь лаконичным заявлением, передает The Daily Mail.

Однако источники из Букингемского дворца рассказали журналистам о том, как на самом деле чувствует себя бабушка принца. Оказывается, негативных эмоций к родственникам она не питает.

"Она не злится, ей просто грустно. Они всегда беспокоились о нем (Гарри), и королева очень заботится о нем», – заявил инсайдер. По его словам, королевская семья поддержала младшего принца, а когда в его жизни появилась Меган, то все вздохнули с облегчением, поскольку «он казался таким счастливым".

В частном порядке королева якобы намерена поддержать Гарри.

Как известно, после интервью, в котором Меган Маркл рассказала, что ей было очень тяжело психологически при дворе, и она даже думала о суициде, в Букингемском дворце заявили, что очень опечалены услышанным.

В свою очередь сотрудники королевского двора обвинили бывшую актрису в том, что она издевалась над ними, из-за чего несколько человек вынуждены были уйти со службы. Королева инициировала частное расследование жалоб, а затем заявила о намерении привлечь к делу независимую юридическую фирму.

Напомним, в интервью принц Гарри и его жена пожаловались на то, что кто-то из членов королевской семьи интересовался, какой будет кожа ребенка пары, что спровоцировало подозрение в сторону британской монархии в расизме. Правда, затем Опра Уинфри уточнила, что это была не королева. Принц Уильям во время посещения школы в восточном Лондоне на вопросы репортеров ответил, что у них очень не расистская семья.

Кроме того, герцог Кэмбриджский очень недоволен тем, что Гарри рассказал СМИ о том, что после интервью имел на прошлых выходных "непродуктивный" разговор с братом и отцом. Теперь принц Уильям опасается хоть как-то коммуницировать с братом и его женой, поскольку не уверен, что темы бесед не станут достоянием американской прессы.

Что касается Кейт Миддлтон, то она чувствует себя униженной после того, как Меган вытащила на поверхность историю их перепалки еще в 2018 году.