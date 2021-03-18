Принц Уильям отреагировал на утечку информации о семейных разговорах с братом

Принц Гарри рассказал прессе о беседах со старшим братом и отцом после скандального интервью Опре Уинфри, отметив, что они не увенчались успехом.

Несмотря на то, что ни принц Уильям, ни его жена Кейт Миддлтон до сих пор не обнародовали официальный комментарий по поводу скандального интервью Меган Макрл, предпочитая сохранять молчание, в СМИ появилась информация о том, как откровения герцогов Сассекских повлияли на старшего брата покинувшего Великобританию Гарри, передает Entertainment Tonight.

Сначала телеведущая канала CBS Гейл Кинг, которая дружна с Меган Маркл, рассказала, что после интервью принц Гарри говорил со старшим братом и отцом, принцем Чарльзом, однако эти беседы "не были продуктивными".

Затем источник издания сообщил о том, что герцог Кембриджский "глубоко огорчен решением Гарри и Меган вести частные семейные разговоры" с прессой, имея в виду Кинг.

Более того, выяснилось, что Уильям был очень недоволен тем, что брат и его жена упомянули имя Кейт, которую он "яростно защищает".

[ + – ] Интервью герцогов Сассекских обернулось грандиозным скандалом Фото: Скриншот/CBS

Как известно, Меган рассказала, что Миддлтон заставила ее плакать после перепалки из-за платьев для девочек-цветочниц во время подготовки к ее свадьбе в 2018 году, но потом извинилась и прислала цветы. По словам инсайдеров, которые говорили об этой истории задолго до интервью, на самом деле это Меган довела Кейт до слез.

Пока герцогиня Кембриджская не распространяется о своих эмоциях публично, ее биограф Кэти Николл поделилась с прессой, что на самом деле супруга принца Уильяма не ожидала, что ее имя всплывет во всей этой истории, и чувствует себя "обиженной и подавленной".

Тем временем сестра Меган Маркл Саманта уже заявила журналистам, что брак герцогов Сассесских обречен, если они не перестанут врать и не принесут извинения всем, по кому ударило их интервью, включая не только королевский двор, но и отца герцогини.

Британцы по-своему отреагировали на откровения членов королевской семьи. После выхода интервью популярность принца Гарри и Меган Маркл ушла вниз, в то время как поддержка королевы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон остается высокой.