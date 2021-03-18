Принц Вільям відреагував на витік інформації про сімейні розмови з братом

Принц Гаррі розповів пресі про бесіди зі старшим братом і батьком після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі, зазначивши, що вони не увінчалися успіхом.

Незважаючи на те, що ні принц Вільям, ні його дружина Кейт Міддлтон досі не оприлюднили офіційний коментар з приводу скандального інтервʼю Меган Макрл, вважаючи за краще зберігати мовчання, у ЗМІ зʼявилася інформація про те, як одкровення герцогів Сассекських вплинули на старшого брата Гаррі, котрий покинув Великобританію, передає Entertainment Tonight.

Спочатку телеведуча каналу CBS Гейл Кінг, яка дружила з Меган Маркл, розповіла, що після інтервʼю принц Гаррі говорив зі старшим братом і батьком, принцом Чарльзом, однак ці бесіди "не були продуктивними".

Потім джерело видання повідомило про те, що герцог Кембриджський "глибоко засмучений рішенням Гаррі і Меган вести приватні сімейні розмови" з пресою, маючи на увазі Кінг.

Більше того, зʼясувалося, що Вільям був дуже незадоволений тим, що брат і його дружина згадали імʼя Кейт, яку він "люто захищає".

[ + – ] Інтерв'ю герцогів Сассекських обернулося грандіозним скандалом Фото: Скріншот/CBS

Як відомо, Меган розповіла, що Міддлтон змусила її плакати після перепалки через сукні для дівчаток-квіткарок під час підготовки до її весіллі у 2018 році, але потім перепросила і прислала квіти. За словами інсайдерів, які говорили про цю історію задовго до інтервʼю, насправді це Меган довела Кейт до сліз.

Поки герцогиня Кембриджська не ділиться своїми емоції публічно, її біограф Кеті Ніколл поділилася з пресою, що насправді дружина принца Вільяма не очікувала, що її імʼя спливе у всій цій історії, і відчуває себе "скривдженою і пригніченою".

Тим часом сестра Меган Маркл Саманта вже заявила журналістам, що шлюб герцогів Сассекських приречений, якщо вони не перестануть брехати і не попросять вибачення у всіх, по кому вдарило їхнє інтервʼю, включаючи не тільки королівський двір, а й батька герцогині.

Британці по-своєму відреагували на одкровення членів королівської сімʼї. Після виходу інтервʼю популярність принца Гаррі і Меган Маркл пішла вниз, у той час як підтримка королеви, принца Вільяма і Кейт Міддлтон залишається високою.