Меган Маркл получала серьезные угрозы в Великобритании

Часть из них поступала от представителей ультраправых.

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Меган Маркл получала угрозы, пока жила в Великобритании. Об этом сообщает британский телеканал Channel 4.

Жена сына короля получала "отвратительные и вполне реальные" угрозы после того, как вышла замуж за принца Гарри и исполняла обязанности члена королевской семьи.

"Если бы вы видели, что было в этих угрозах, вся эта риторика, если бы вы получали их и не знали того, что знаю я, вы бы чувствовали себя в опасности все время", — рассказывает помощник комиссара лондонской полиции Нил Басу, в свое время отвечающий за безопасность членов королевской семьи.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram/sussexroyal

В частности, известно, что еще в 2016 году, когда стало известно об отношениях герцога Сассекского и его возлюбленной, ее начали атаковать тролли в соцсетях.

По словам офицера, угрозы американской актрисе поступали также от ультраправых. Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли эти угрозы реальными, Басу отметил: "Абсолютно".

Помощник комиссара и раньше заявлял об опасности со стороны ультраправых британских групп и называл ее наиболее быстрорастущей угрозой, с которой ему приходилось иметь дело.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл пригласила Кейт Миддлтон сняться в своем подкасте "Архетипы".

Также Фокус писал о том, что герцогиня Сассекская отправилась готовить обеды для бездомных.