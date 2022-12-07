Принца Гаррі застали зненацька незручним питанням про його сім'ю (відео)

Принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у тому, що вони руйнують королівську родину.

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Принц Гаррі під час прибуття на церемонію вручення премії Ripple of Hope Awards почув питання, яке засмутило його, тому герцог Сассекський залишив його без відповіді, пише Hello.

Коли Гаррі виходив з машини разом з Меган Маркл, біля входу зустрічав натовп фотографів і роззяв. Хтось у натовпі прокричав, що він думає з приводу "знищення королівської родини". Потім та сама людина закричала: "Меган, ти знищила королівську родину". Питання застало принца зненацька, і він швидко повів дружину в будинок, кинувши на ходу: "Занадто багато питань".

Подібне питання було не випадковим. Напередодні церемонії Netflix випустив трейлер документального серіалу "Гарі та Меган", у якому, серед іншого, принц натякнув, що "розкаже всю правду", і з показаних кадрів очевидно, що його одкровення вдарять по королівській родині.

Сассекси отримали премію Роберта Ф. Кеннеді в галузі прав людини на честь своєї "героїчної" позиції проти расизму в королівській родині.

Багато оглядачів вже розкритикували рішення про присвоєння премії Гаррі та Меган, оскільки не вважають, що вони зробили щось дійсно варте захисту прав тих, кого пригнічують через расу. Щобільше, на пару озброїлися шанувальники королівської родини, впевнені, що вони вирішили заробити грошей на нових скандалах, заради чого відкрито пішли на остаточний розрив зі своїми британськими родичами. Щобільше, вони вже виявили факти брехні.

Перший епізод серіалу виходить 8 грудня, другий — 15 грудня.

Від короля Карла ІІІ вже вимагають позбавити принца Гаррі та його дружину королівських титулів.