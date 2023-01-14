Принц Гаррі зажадав від королівської родини вибачень перед Меган Маркл

За що саме королівська сім'я має вибачатися перед герцогинею Сассекською, принц Гаррі так і не сказав.

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Герцог Сассекський, який опублікував скандальні мемуари під назвою "Запасний", продовжує нападки на королівську родину. Тепер він вимагає, щоб його родичі вибачилися перед Меган Маркл, пише The Telegraph.

У книзі принц Гаррі стверджує, що його сім'я поводиться з ним так, ніби він неадекватний, запевняє, що став на бік дружини, і тепер "фірма" зобов'язана вибачитися.

"Я хотів би, щоб ви дійсно зустрілися зі мною, як слід, і замість того, щоб говорити, що я параноїк, насправді сіли і нормально поговорили про це, тому що те, що я справді як деяка підзвітність. І вам потрібно вибачитись перед моєю дружиною. Тому що ви знаєте, що ви зробили, і тепер я знаю, чому ви це зробили. І вас спіймали, так що просто зізнайтеся, і тоді ми всі зможемо рухатися далі". Щоправда, незрозуміло, за що Гаррі хоче, щоб його сім'я вибачилася перед Меган.

Принц звинувачує родичів у тому, що вони зливали ЗМІ історії про Меган, і це налаштувало британців проти неї.

"Усього цього можна було уникнути. Але вони просто нічого не могли з собою вдіяти", — наголосив він.

Понад те, тепер молодший син короля Великобританії каже, що відчуває "відповідальність" за реформування монархії на користь двох своїх маленьких дітей.

"Йдеться не про спробу зруйнувати монархію, а про спробу врятувати їх від себе". І я знаю, що багато людей мене розіпнуть за ці слова", — пояснив герцог.

Він також переконує, що члени королівської родини, не погодившись зі світом відпустити їх у США, "зірвали весь план", а тепер вважають Гаррі та його дружину проблемою.

"Через їхню потребу у фінансовому контролі над нами, ревнощів і цієї сумної ситуації, коли ми, просто існуючи поза їхнім контролем, якимось чином проблематичні для них", — категорично заявив принц, популярність якого у Великій Британії впала до рекордних показників.

Раніше Фокус писав, що в мемуарах Гаррі зізнається у вживанні наркотиків, сексі в річницю смерті матері та вбивстві 25 талібів. Він також розкрив деталі стосунків Кейт Міддлтон і Меган Маркл і показав їхню переписку. За принцесу Уельську вже заступився її дядько Гері Голдсміт, назвавши Гаррі лицеміром.