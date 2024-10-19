Кейт Міддлтон стала на сторону Вільяма у сварці з Гаррі, — ЗМІ

На думку експертки, хвороба Кетрін зробила її шлюб з Вільямом міцнішим. Наразі вона зосереджена на родині та одужанні.

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За словами королівського експерта, принцеса Уельська вирішила не звертатися до герцога Сассекського.

Ходили чутки, що Кетрін може спробувати "полагодити" розрив між своїм чоловіком, принцом Вільямом, і його молодшим братом. Але з її власним одужанням від раку, з яким їй доводиться боротися останній рік, вона, судячи з усього, змінила свої пріоритети.

Королівська експертка Дженні Бонд вважає: "Кетрін має надто багато на тарілці, щоб турбуватися про те, щоб намагатися зв’язатися з відчуженим братом. Вона зосереджена на своєму чоловікові, своїх дітях і тому, щоб отримати достатньо сили для дуже поступового повернення до роботи".

"Я думаю, що її хвороба зробила її шлюб з Вільямом міцнішим, ніж будь-коли, і це було видно з відео", — додала Бонд.

На думку експертки, відданість і серце Кейт Міддлтон належать її чоловікові.

"І я не думаю, що Кетрін буде чинити якийсь тиск на Вільяма, щоб він простягнув оливкову гілку Гаррі, якщо він не вирішить, що він цього хоче", — додала Бонд.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Експертка припустила, що возз'єднання Вільяма і Гаррі "повністю малоймовірне". Королівський коментатор Крістофер Андерсен має подібну думку.

У своїй книзі "Король" Андерсон припустив, що Кейт "нарешті розвела руки з огидою".

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі Фото: Getty Images

"Ідея про те, що у Кейт якимось чином все ще є час і сили, щоб продовжувати грати миротворця, є марною. Вона справді намагалася протягом багатьох років і нарешті розвела руки з відразою. Вона зробила свій внесок, але цього було недостатньо, щоб побудувати міст між Вільямом і Чарльзом з одного боку та Гаррі з іншого", — вважає він.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон під час рідкісної появи на публіці приєдналася до принца Вільяма.

Також Фокус писав про емоційну заяву Кейт Міддлтон.