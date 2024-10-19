Кейт Миддлтон стала на сторону Уильяма в ссоре с Гарри, — СМИ

По мнению эксперта, болезнь Кэтрин сделала ее брак с Уильямом крепче. Сейчас она сосредоточена на семье и выздоровлении.

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По словам королевского эксперта, принцесса Уэльская решила не обращаться к герцогу Сассекскому.

Ходили слухи, что Кэтрин может попытаться "починить" разрыв между своим мужем, принцем Уильямом, и его младшим братом. Но с ее собственным выздоровлением от рака, с которым ей приходится бороться последний год, она, судя по всему, изменила свои приоритеты.

Королевский эксперт Дженни Бонд считает: "У Кэтрин слишком много на тарелке, чтобы беспокоиться о том, чтобы пытаться связаться с отчужденным братом. Она сосредоточена на своем муже, своих детях и том, чтобы получить достаточно силы для очень постепенного возвращения к работе".

"Я думаю, что ее болезнь сделала ее брак с Уильямом крепче, чем когда-либо, и это было видно из видео", — добавила Бонд.

По мнению эксперта, преданность и сердце Кейт Миддлтон принадлежат ее мужу.

"И я не думаю, что Кэтрин будет оказывать какое-то давление на Уильяма, чтобы он протянул оливковую ветвь Гарри, если он не решит, что он этого хочет", — добавила Бонд.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Эксперт предположила, что воссоединение Уильяма и Гарри "полностью маловероятно". Королевский комментатор Кристофер Андерсен придерживается подобного мнения.

В своей книге "Король" Андерсон предположил, что Кейт "наконец-то развела руки с отвращением".

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри Фото: Getty Images

"Идея о том, что у Кейт каким-то образом все еще есть время и силы, чтобы продолжать играть миротворца, является напрасной. Она действительно пыталась в течение многих лет и наконец развела руки с отвращением. Она внесла свой вклад, но этого было недостаточно, чтобы построить мост между Уильямом и Чарльзом с одной стороны и Гарри с другой", — считает он.

Напомним, Кейт Миддлтон во время редкого появления на публике присоединилась к принцу Уильяму.

Также Фокус писал об эмоциональном заявлении Кейт Миддлтон.