Кейт Миддлтон стала на сторону Уильяма в ссоре с Гарри, — СМИ
По мнению эксперта, болезнь Кэтрин сделала ее брак с Уильямом крепче. Сейчас она сосредоточена на семье и выздоровлении.
Кейт Миддлтон отказалась от желания помириться с принцем Гарри. Об этом пишет OK!
По словам королевского эксперта, принцесса Уэльская решила не обращаться к герцогу Сассекскому.
Ходили слухи, что Кэтрин может попытаться "починить" разрыв между своим мужем, принцем Уильямом, и его младшим братом. Но с ее собственным выздоровлением от рака, с которым ей приходится бороться последний год, она, судя по всему, изменила свои приоритеты.
Королевский эксперт Дженни Бонд считает: "У Кэтрин слишком много на тарелке, чтобы беспокоиться о том, чтобы пытаться связаться с отчужденным братом. Она сосредоточена на своем муже, своих детях и том, чтобы получить достаточно силы для очень постепенного возвращения к работе".
"Я думаю, что ее болезнь сделала ее брак с Уильямом крепче, чем когда-либо, и это было видно из видео", — добавила Бонд.
По мнению эксперта, преданность и сердце Кейт Миддлтон принадлежат ее мужу.
"И я не думаю, что Кэтрин будет оказывать какое-то давление на Уильяма, чтобы он протянул оливковую ветвь Гарри, если он не решит, что он этого хочет", — добавила Бонд.
Эксперт предположила, что воссоединение Уильяма и Гарри "полностью маловероятно". Королевский комментатор Кристофер Андерсен придерживается подобного мнения.
В своей книге "Король" Андерсон предположил, что Кейт "наконец-то развела руки с отвращением".
"Идея о том, что у Кейт каким-то образом все еще есть время и силы, чтобы продолжать играть миротворца, является напрасной. Она действительно пыталась в течение многих лет и наконец развела руки с отвращением. Она внесла свой вклад, но этого было недостаточно, чтобы построить мост между Уильямом и Чарльзом с одной стороны и Гарри с другой", — считает он.
Напомним, Кейт Миддлтон во время редкого появления на публике присоединилась к принцу Уильяму.
Также Фокус писал об эмоциональном заявлении Кейт Миддлтон.