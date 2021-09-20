Пополнение в королевской семье: принцесса Беатрис родила дочь

Девочка появилась на свет еще в субботу, 18 сентября, но о ее рождении Букингемский дворец сообщил только в понедельник.

33-летняя принцесса Беатрис, которая в прошлую пятницу была госпитализирована в одну из клиник Лондона, в субботу, 18 сентября, родила дочь, сообщает Daily Mail.

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О рождении девочки сообщил Букингемский дворец в понедельник, 20 сентября. Отмечается, что ребенок весом 2,8 кг появился на свет в частном крыле Кенсингтонского крыла больницы Челси и Вестминстера в 23:42 по местному времени.

"Ребенок весит шесть фунтов две унции. Бабушка и дедушка, а также прабабушка и дедушка новорожденного были проинформированы и рады этой новости. Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со своим старшим братом Кристофером Вульфом", – говорится в сообщении.

Ребенок, имя которого еще не разглашается, является вторым внуком принца Эндрю и Сары Фергюсон и 12-м правнуком королевы Елизаветы II.

Дочь принцессы Беатрис занимает 11-е место в очереди на престол, но, хотя ее мать – принцесса, у нее не будет королевского титула, поскольку его получают только внуки монарха по мужской линии. Королева могла бы при желании даровать титул правнучке, но вряд ли об этом попросят ее родители – принцесса Беатрис и ее супруг, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци.

В соцсети Беатрис сообщила, что рада "поделиться новостью о благополучном рождении" дочери, поблагодарив персонал больницы за "прекрасный уход".

Беатрис и Эдоардо, которые поженились в 2020 году, также заявили, что с нетерпением ждут возможности познакомить свою дочь со своим старшим братом Вульфи, чьей матерью является бывшая девушка итальянца, китайская модель Дара Хуанг.

Напомним, этот год выдался весьма богатым для королевской семьи на появление детей. Так, мамой впервые стала сестра Беатрис, принцесса Евгения, третьего ребенка родила Зара Тиндалл, а в июне появилась на свет дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет.