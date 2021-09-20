Поповнення в королівській родині: принцеса Беатріс народила дочку

Дівчинка з'явилася на світ ще в суботу, 18 вересня, але про її народження Букінгемський палац повідомив тільки в понеділок.

33-річна принцеса Беатріс, яка минулої п'ятниці була госпіталізована в одну з клінік Лондона, в суботу, 18 вересня, народила дочку, повідомляє Daily Mail.

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Про народження дівчинки повідомив Букінгемський палац у понеділок, 20 вересня. Відзначається, що дитина вагою 2,8 кг з'явився на світ у приватному крилі Кенсінгтонського крила лікарні Челсі і Вестмінстера о 23:42 за місцевим часом.

"Дитина важить шість фунтів дві унції. Бабуся та дідусь, а також прабабуся і дідусь новонародженої були проінформовані і раді цій новині. Сім'я дякує всьому персоналу лікарні за їхню прекрасну турботу. Її Королівська Високість і її дитина почуваються добре, і пара з нетерпінням чекає можливості познайомити свою дочку зі своїм старшим братом Крістофером Вульфом", — йдеться в повідомленні.

Дитина, ім'я якої ще не розголошується, є другим онуком принца Ендрю і Сари Фергюсон і 12-м правнуком королеви Єлизавети II.

Дочка принцеси Беатріс займає 11-е місце в черзі на престол, але, хоча її мати — принцеса, у неї не буде королівського титулу, оскільки його отримують тільки онуки монарха по чоловічій лінії. Королева могла б при бажанні дарувати титул правнучці, але навряд чи про це попросять її батьки — принцеса Беатріс та її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапелло-Моцці.

У соцмережі Беатріс повідомила, що рада "поділитися новиною про благополучне народження" дочки, подякувавши персоналу лікарні за "прекрасний догляд".

Беатріс і Едоардо, які одружилися у 2020 році, також заявили, що з нетерпінням чекають можливості познайомити свою дочку зі своїм старшим братом Вульфом, чиєю матір'ю є колишня дівчина італійця, китайська модель Дара Хуанг.

Нагадаємо, цей рік видався досить багатим для королівської сім'ї на появу дітей. Так, мамою вперше стала сестра Беатріс, принцеса Євгенія, третю дитину народила Зара Тіндалл, а в червні з'явилася на світ донька принца Гаррі і Меган Маркл Лілібет.