Кейт Міддлтон додала до жалобного образу особливу деталь на згадку про королеву

Як і королева, Кейт обрала намисто з трьома нитками перлів.

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40-річна дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка з недавніх пір носить титул принцеси Вельської, вкотре показала свій зворушливий зв'язок із королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня. На церемонію прийому труни Її Величності в Букінгемському палаці герцогиня Кембриджська та Корнуольська приїхала в жалобному вбранні, до якого надягла намисто з трьома нитоками перлів.

Кетрін приїхала в Лондон разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом. На думку експертів, вибір простої та елегантної прикраси говорить про те, що це — послання покійній королеві, яка завжди носила перли. На Кейт також були перлинні сережки.

За словами Арсенія Будревича, засновника Budrevich Fine Jewellery Studio, королева дуже любила перли, тому що вони "уособлюють аристократичні достоїнства пишноти й щедрості", а також "символізує чистоту й цнотливість".

"Перли асоціювалися з класом, елегантністю й витонченістю з часів династії Птолемеїв у Стародавньому Єгипті, де королівська сім'я носила перли, щоб показати свій статус. Ця традиція була потім передана через Священну Римську імперію французьким монархам, які внесли її в моду в середні віки, звідки вона згодом поширилася Європою. Саме тоді стиль підхопила Британська імперія", — пояснив він.

Крім того, в королівській сім'ї існує традиція носити перли на знак жалоби.

Труна з тілом монарха прибула в Лондон після прощання з Єлизаветою II в Балморалі й Единбурзі. Його доставили літаком до Королівських ВПС Нортголт, а вже звідти привезли в палац. Зустрічати катафалк вийшли члени королівської родини, включаючи короля, королеву-консорта, принців Вільяма та Гаррі і їхніх дружин Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Жалібники зустрічали та плескали під дощем, поки автомобіль із труною королеви їхав униз пагорбом Конституції та навколо Меморіалу королеви Вікторії, сповільнюючи хід. Потім він попрямував у ворота палацу.

Після прибуття катафалка до парадного входу до палацу Королівська гвардія сформувала почесну варту.

Із 14 вересня труна стоятиме у Вестмінстерському палаці. У понеділок, 19 вересня, відбудеться державний похорон у Вестмінстерському абатстві та поховання в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не приїхала в Балморал, щоб попрощатися з королевою. Не було там і Меган Маркл.