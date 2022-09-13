Раніше цей титул носила загибла принцеса Діана.

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40-річна Кейт Міддлтон піде власним шляхом принцеси Уельської. Про це пише The Guardian.

Після смерті 96-річної королеви Єлизавети Другої у родині роялів змінилися титули та статки. Зокрема колишні герцог та герцогиня Кембриджські стали мільярдерами, отримавши значну частину землі у Великобританії. Разом з цим, Кейт Міддлтон та принц Вільям стали принцесою та принцом Уельськими.

Королівський титул Уельська використовувався з 14 століття для дружини спадкоємця британського престолу. Проте дружина принца Вільяма планує піти власним шляхом принцеси Уельської.

"Кейт стає все більш практичною та виявляє особливий інтерес до розвитку в ранньому віці, тому я думаю, що вона хотіла б, щоб її спадщина показала, що вона змінила цю сферу", — зазначає королівський експерт.

Кетрін, як повідомляється, сподівається створити для себе нове майбутнє в цій ролі.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принцеса Анна Фото: Getty Images

Хоча королева-консорт Камілла раніше носила цей титул, вона ніколи офіційно не використовувала його з поваги до покійної принцеси Діани, яка отримала цей титул після весілля з принцом (уже королем) Чарльзом у 1981 році.

"Нова принцеса Уельська цінує історію, пов’язану з цією роллю, але, зрозуміло, захоче дивитися в майбутнє, будуючи свій власний шлях", — повідомляє ще одне джерело видання.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон також успадкували титули герцога і герцогині Корнуольських, які раніше носили Карл (Чарльз) III та Камілла.

"З Кетрін поруч із ним, наші нові принц і принцеса Уельські, я знаю, продовжуватимуть надихати та вести наші національні розмови, допомагаючи вивести маргіналів у центр, де можна надати життєво важливу допомогу", — прокоментував нові титули сина та його дружини новообраний король Великобританії.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, принца Вільяма звинуватили у недбалому ставленні до Кейт Міддлтон на публіці.

Також Фокус писав про нове турне принца Вільяма та принцеси Кетрін після смерті королеви Єлизавети.