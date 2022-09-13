Принца Вільяма розкритикували за ставлення до Кейт Міддлтон на публіці

У той час принца Гаррі похвалили за уважне ставлення до дружини.

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Принца Уельського Вільяма критикують у соціальних мережах за його ставлення до дружини Кейт Міддлтон під час їхньої королівської прогулянки з покладанням квітів з принцом Гаррі та Меган Маркл біля стін Віндзорського замку. Про це пише Page Six.

Королівські шанувальники були здивовані та схвильовані, коли "чудова четвірка" возз’єдналася біля Віндзорського замку, аби вшанувати пам'ять померлої королеви Великобританії Єлизавети. Проте прихильники роялів навіть у трагічний для родини день знайшли привід висловити своє невдоволення.

Причиною скандалу у мережі стала поведінка принца Вільяма відносно його дружини Кейт Міддлтон. Уважні користувачі помітили, що старший онук королеви Єлизавети не відчинив двері машини перед своєї коханою. У той час як принц Гаррі галантно пропустив уперед та відчинив двері Меган Маркл, яка своєю чергою подякувала чоловікові.

[ + – ] Джентльменською поведінкою принца Гаррі захоплюються у мережі

"#PrinceHarry завжди захищає свою дорогоцінну кращу половину #MeghanMarkle ❤️ Наскрізний принц 🤴🏻", — зазначив один з користувачів Twitter.

"Принц Гаррі відкриває та закриває двері для своєї дружини, принцеса Діана пишалась би", — написав ще один уважний користувач мережі.

Королівські спостерігачі також розкритикували принца Вільяма за розрив між ним і Кейт Міддлтон, коли вони вперше вийшли з машини, порівнюючи їхню відстань із Гаррі та Маркл, які трималися за руки.

[ + – ] Принц Вільям, принц Гаррі, Кейт Міддлтон та Меган Маркл приїхали до Віндзорського замку Фото: Getty Images

8 вересня 2022 на 97-му році життя померла королева Єлизавета Друга. Похорон британського монарха відбудеться 19 вересня. До того часу з королевою можна попрощатися в Единбурзі.

Після смерті королеви Великобританії Кейт Міддлтон та принц Вільям стали принцесою та принцом Уельськими. А діти Меган Маркл та принца Гаррі вперше отримали королівські титули.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям відклали переїзд до Віндзору.

Також Фокус писав про основну причину примирення принца Гаррі та принца Вільяма.