Кейт Міддлтон назвала причину примирення принца Вільяма та принца Гаррі

Брати тривалий час публічно ворогували між собою.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон прокоментувала спільний вихід та часткове примирення свого чоловіка та його рідного брата. Про це пише The Telegraph.

"У такі моменти, як цей, ви просто повинні зібратися разом", — зазначила дружина королівського онука.

Напередодні принц Гаррі та принц Вільям з'явилися на публіці вперше за довгий період разом зі своїми другими половинками. Трагічним приводом зібратися стала смерть їхньої 96-річної бабусі, королеви Великобританії Єлизавети Другої.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські та в минулому герцоги Кембриджські приїхали до околиць Віндзорського замку, аби вшанувати пам'ять померлої королеви та поспілкувалися зі своїми підданими.

Після смерті Єлизавети Другої принц Вільям та Кейт Міддлтон стали принцом та принцесою Уельською. Тим часом діти принца Гаррі та Меган Маркл також отримали королівські титули. А на британський трон сів старший син монарха, принц Чарльз.

[ + – ] Королівські онуки з дружинами зібралися разом вшанувати пам'ять королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон у день, коли вся королівська родина почала з'їжджатися до Балморалу після тривожних звісток про погіршення здоров'я монарха, не приєдналася до чоловіка, оскільки в той день відвела дітей до школи після літніх канікул.

Нагадаємо, принц Гаррі також не встиг попрощатися зі своєю бабусею.

Також Фокус писав про реакцію молодшого сина принца Вільяма та принцеси Кетрін на смерть його прабабусі.