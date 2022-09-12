Кейт Миддлтон назвала причину примирения принца Уильяма и принца Гарри

Братья долгое время публично враждовали между собой.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прокомментировала совместный выход и частичное примирение своего мужа и его родного брата. Об этом пишет The Telegraph.

"В такие моменты, как этот, вы просто должны собраться вместе", — отметила супруга королевского внука.

Накануне принц Гарри и принц Уильям появились на публике впервые за долгий период вместе со своими вторыми половинами. Трагическим поводом собраться стала смерть их 96-летней бабушки, королевы Великобритании Елизаветы Второй.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские и в прошлом герцоги Кембриджские приехали в окрестности Виндзорского замка, чтобы почтить память умершей королевы и пообщались со своими подданными.

После смерти Елизаветы Второй принц Уильям и Кейт Миддлтон стали принцем и принцессой Уэльской. Тем временем, дети принца Гарри и Меган Маркл также получили королевские титулы. А на британский престол сел старший сын монарха, принц Чарльз.

[ + – ] Королевские внуки с женами собрались вместе почтить память Елизаветы Второй Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в день, когда вся королевская семья начала съезжаться в Балморал после тревожных известий об ухудшении здоровья монарха, не присоединилась к мужу, поскольку в тот день отвела детей в школу после летних каникул.

Напомним, принц Гарри не успел попрощаться со своей бабушкой.

Также Фокус писал о реакции младшего сына принца Уильяма и принцессы Кэтрин на смерть его прабабушки.