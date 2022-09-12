Кейт Міддлтон та принц Вільям відклали переїзд у Віндзор

У зв'язку з новим статусом Вільям і Кетрін мають жити в замку чи великому будинку, проте вони поки не готові залишити затишний котедж Аделаїда, куди тільки переїхали.

Принц і принцеса Уельські, а саме такі титули мають тепер Кейт Міддлтон і принц Вільям, вирішили поки не переїжджати до Віндзорського замку, щоб ще більше не травмувати своїх трьох дітей, які тільки пішли до нової школи і втратили улюблену прабабусю, пише The Telegraph.

Водночас високопоставлені члени королівської сім'ї зазначають, що плани залишаються незмінними, проте вони трохи посунулися через останні події. Пара сказала придворним, що вони сподіваються дати своїм дітям час, щоб влаштуватися у школі, перш ніж їм знову доведеться мати справу з переїздом.

"Вони не починатимуть з нуля, коли справа доходить до рішень про те, що станеться з усією королівською власністю, тому що про це було багато розмов протягом багатьох років, але все може змінитися, коли сімейна динаміка зміниться. Зараз вони дуже щасливі у Віндзорі, і протягом наступного десятиліття або близько того все значною мірою диктуватиметься тим, що правильно для дітей», — повідомило джерело.

Кейт і Вільям минулого тижня переїхали в невеликий за королівськими мірками котедж Аделаїда з чотирма спальнями в Беркширі, хоча раніше мешкали в Кенсінгтонському палаці. Вони спеціально виїхали за місто, щоб дати своїм дітям більше свободи та вберегти їх від надто пильної уваги публіки.

Поряд із переїздом пара записала дітей до школи Ламбрук з оплатою 7000 фунтів стерлінгів на рік за кожну дитину. Навчальний заклад знаходиться всього за кілька хвилин їзди від їхнього нового будинку, і принцеса Уельська особисто возить принців Джорджа та Луї та принцесу Шарлотту на уроки.

Як відомо, після смерті Її Величності переїзд спадкоємця престолу з сім'єю до Віндзорського замку або до одного з великих будинків у маєтку Віндзор став імовірнішим. Це сталося внаслідок зміни королівського старшинства та статусу Вільяма та Кетрін після того, як король сказав, що вони стануть принцом та принцесою Уельськими.

Як старший син Чарльза, 40-річний Вільям також успадкував титул герцога Корнуолла та шотландські титули герцога Ротсейського, графа Карріка, барона Ренфрю, лорда островів та принца та великого стюарда Шотландії.

Кейт Міддлтон сказала, що вона "цінує історію", пов'язану з роллю принцеси Уельської, але хоче прокласти свій "власний шлях".

Нагадаємо, що передувало появі "чудової четвірки" у складі принца та принцеси Уельських та герцогів Сассекських у Віндзорі. Пари вперше вийшли разом після 2020 року. На думку експертів з мови тіла, відносини між братами особливо не змінилися.