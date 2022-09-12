Кейт Миддлтон и принц Гарри отложили переезд в Виндзор

В связи с новым статусом Уильям и Кэтрин должны жить в замке или большом доме, однако они пока не готовы оставить уютный коттедж Аделаида, куда только переехали.

Принц и принцесса Уэльские, а именно такие титулы носят теперь Кейт Миддлтон и принц Уильям, решили пока что не переезжать в Виндзорский замок, чтобы еще больше не травмировать своих трех детей, которые только пошли в новую школу и потеряли любимую прабабушку, пишет The Telegraph.

При этом высокопоставленные члены королевской семьи отмечают, что планы остаются прежними, однако они немного подвинулись в связи с последними событиями. Пара сказала придворным, что они надеются дать своим детям время, чтобы устроиться в школе, прежде чем им снова придется иметь дело с переездом.

"Они не будут начинать с нуля, когда дело доходит до решений о том, что произойдет со всей королевской собственностью, потому что об этом было много разговоров на протяжении многих лет, но все может измениться, когда семейная динамика изменится. Сейчас они очень счастливы в Виндзоре, и в течение следующего десятилетия или около того все будет в значительной степени диктоваться тем, что правильно для детей", – сообщил источник.

Кейт и Уильям на прошлой неделе переехали в небольшой по королевским меркам коттедж Аделаила с четырьмя спальнями в Беркшире, хотя раньше жили в Кенсингтонском дворце. Они специально уехали за город, чтобы дать свои детям больше свободы и уберечь их от слишком пристального внимания публики.

Наряду с переездом пара записала детей в школу Ламбрук с оплатой 7000 фунтов стерлингов в год за каждого ребенка. Учебное заведение находится всего в нескольких минутах езды от их нового дома, и принцесса Уэльская лично возит принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту на уроки.

Как известно, после смерти Ее Величества переезд наследника престола с семьей в Виндзорский замок или в один из больших домов в поместье Виндзор стал более вероятным. Это произошло в результате изменения королевского старшинства и статуса Уильяма и Кэтрин после того, как король сказал, что они станут принцем и принцессой Уэльскими.

Как старший сын Чарльза, 40-летний Уильям также унаследовал титул герцога Корнуолла и шотландские титулы герцога Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфрю, лорда островов и принца и великого стюарда Шотландии.

Кейт Миддлтон сказала, что она "ценит историю", связанную с ролью принцессы Уэльской, но хочет проложить свой "собственный путь".

Напомним, что передовало появлению "великолепной четверки" в составе принца и принцессы Уэльских и герцогов Сассекских в Виндзоре. Пары впервые вышли вместе после 2020 года. По мнению экспертов по языку тела, отношения между братьями особо не изменились.