Принца Уильяма раскритиковали за отношение к Кейт Миддлтон на публике

В то же время принца Гарри похвалили за внимательное отношение к жене.

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Принца Уэльского Уильяма критикуют в социальных сетях за его отношение к жене Кейт Миддлтон во время их королевской прогулки с возложением цветов с принцем Гарри и Меган Маркл у стен Виндзорского замка. Об этом пишет Page Six.

Королевские поклонники были удивлены и взволнованы, когда "прекрасная четверка" воссоединилась возле Виндзорского замка, чтобы почтить память умершей королевы Великобритании Елизаветы. Однако поклонники роялов даже в трагический для семьи день нашли повод выразить свое недовольство.

Причиной скандала в Сети стало поведение принца Уильяма в отношении его супруги Кейт Миддлтон. Внимательные пользователи заметили, что старший внук королевы Елизаветы не открыл дверь машины перед своей возлюбленной. В то время как принц Гарри галантно пропустил вперед и открыл дверь Меган Маркл, которая в свою очередь поблагодарила мужа.

[ + – ] Джентльменским поведением принца Гарри восхищаются в Сети

"#PrinceHarry всегда защищает свою драгоценную лучшую половину #MeghanMarkle ❤️ Настоящий принц 🤴🏻", — отметил один из пользователей Twitter.

"Принц Гарри открывает и закрывает двери своей жене, принцесса Диана гордилась бы", — написал еще один внимательный пользователь Сети.

Королевские наблюдатели также раскритиковали принца Уильяма за разрыв между ним и Кейт Миддлтон, когда они впервые вышли из машины, сравнивая их расстояние с Гарри и Меган Маркл, которые держались за руки.

[ + – ] Принц Уильям, принц Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл приехали в Виндзорский замок Фото: Getty Images

8 сентября 2022 на 97-м году жизни скончалась королева Елизавета Вторая. Похороны британского монарха пройдут 19 сентября. К тому времени с королевой можно проститься в Эдинбурге.

После смерти королевы Великобритании Кейт Миддлтон и принц Уильям стали принцессой и принцем Уэльским. А дети Меган Маркл и принца Гарри впервые получили королевские титулы.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили переезд в Виндзор.

Также Фокус писал об основной причине примирения принца Гарри и принца Уильяма.