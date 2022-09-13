Швидше від короля. У Букінгемському палаці анонсували нове турне принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Поїздка може відбутися на початку наступного року.

Related video

Після смерті Єлизавети II і сходження на престол Карла III на принца Вільяма та його дружину Кейт Міддлтон покладено куди більше обов'язків, і пара тепер братиме участь в істотно збільшеній кількості офіційних заходів, оскільки принц Уельський — наступний у черзі на трон після свого батька. У Букінгемському палаці вже заявили про високу ймовірність того, що Вільям, Кейт і троє їхніх дітей уже на початку наступного року вирушать у турне Австралією для зміцнення відносин у Співдружності після смерті Її Величності, пише Daily Mail.

Палац розглядає можливість візиту, який відбудеться невдовзі після коронації короля Карла ІІІ. Тур принца та принцеси Уельських має відбутися перед візитом короля та королеви-консорта Камілли, яка страждає від виснажливої зміни часових поясів та потребує тривалого перебування.

Очікується, що сім'я вирушить у подорож під час британських шкільних канікул. Їхня майбутня поїздка стане першим візитом Вільяма та Кейт до Австралії з 2014 року, коли принцу Джорджу було лише дев'ять місяців.

Подружжя планувало вирушити до Австралії у 2020 році після руйнівних лісових пожеж "Чорне літо", але були змушені скасувати свої плани через пандемію коронавірусу. Натомість пара провела відеочат з жертвами лісових пожеж, зокрема з коалою Джоуї.

За кілька тижнів до смерті королеви король озвучив плани відвідати Сідней 2024 року, щоб відсвяткувати 200-річчя парламенту Нового Південного Уельсу. Однак смерть Її Величності означає, що ідея зависла у повітрі.

[ + – ] Король Карл III та королева-консорт Камілла полетять до Австралії після принца та принцеси Уельських Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Карл III дуже любить Австралію, навіть навчався у вікторіанській школі в 1966 році, і сказав, що хоче відвідати Даун-Андер (щорічна шосейна багатоденна велогонка на околицях Аделаїди, Південна Австралія, — прим. ред.) за "першої можливості" під час свого правління.

Виконувачка обов'язків верховного комісара Австралії Ліннетт Вуд стала першим австралійським дипломатом, який зустрівся з новим королем під час прийому в Букінгемському палаці в неділю.

Як принц, новий король Великобританії відвідував Австралію 16 разів.

Нагадаємо, відразу після смерті королеви Кейт та Вільям до титулу герцогів Кембриджських додали титул герцогів Корнуольських, а потім Карл III під час свого першого звернення до нації заявив, що його первісток тепер став принцом Уельським, як і його діти, а дружина отримала титул принцеси Уельської, як її свекруха, принцеса Діана.