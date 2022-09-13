Первее короля. В Букингемском дворце анонсировали новое турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Поездка может состояться уже в начале следующего года.

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После смерти Елизаветы II и восхождения на престол Карла III на принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон возложены куда больше обязанностей, и пара теперь будет участвовать в существенно возросшем количестве официальных мероприятий, поскольку принц Уэльский – следующий в очереди на трон после своего отца. В Букингемском дворце уже заявили о высокой вероятности того, что Уильям, Кейт и трое их детей уже в начале следующего года отправятся в турне по Австралии для укрепления отношений в Содружестве после смерти Ее Величества, пишет Daily Mail.

Дворец рассматривает возможность визита, который состоится вскоре после коронации короля Карла III. Тур принца и принцессы Уэльских должен состояться перед визитом короля и королевы-консорта Камиллы, которая страдает от изнурительной смены часовых поясов и требует длительного пребывания.

Ожидается, что семья отправится в путешествие во время британских школьных каникул. Их предстоящая поездка станет первым визитом Уильяма и Кейт в Австралию с 2014 года, когда принцу Джорджу было всего девять месяцев.

Супруги планировали отправиться в Австралию в 2020 году после разрушительных лесных пожаров "Черное лето", но были вынуждены отменить свои планы из-за пандемии коронавируса. Вместо этого пара провела видеочат с жертвами лесных пожаров, в том числе с коалой Джоуи.

За неколько недель до смерти королевы король озвучил планы посетить Сидней в 2024 году, чтобы отпраздновать 200-летие парламента Нового Южного Уэльса. Однако смерть Ее Величества означает, что идея зависла в воздухе.

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт Камилла полетят в Австралию после принца и принцессы Уэльских Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Карл III очень любит Австралию, даже учился в викторианской школе в 1966 году, и сказал, что хочет посетить Даун-Андер (ежегодная шоссейная многодневная велогонка в окрестностях Аделаиды, Южная Австралия, – прим. ред) при "первой возможности" во время своего правления.

Исполняющая обязанности верховного комиссара Австралии Линнетт Вуд стала первым австралийским дипломатом, встретившимся с новым королем во время приема в Букингемском дворце в воскресенье.

Еще будучи принцем, новый король Великобритании посещал Австралию 16 раз.

Напомним, сразу после смерти королевы Кейт и Уильям к титулу герцогов Кембриджских добавили титул герцогов Корнуольских, а затем Карл III во время своего первого обращения к нации заявил, что его первенец теперь стал принцем Уэльским, как и его дети, а жена получила титул принцессы Уэльской, как ее свекровь, принцесса Диана.