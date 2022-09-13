Раньше этот титул носила погибшая принцесса Диана.

Related video

40-летняя Кейт Миддлтон пойдет по собственному пути принцессы Уэльской. Об этом пишет The Guardian.

После смерти 96-летней королевы Елизаветы Второй в семье роялов изменились титулы и состояние. В частности, бывшие герцог и герцогиня Кембриджские стали миллиардерами, получив значительную часть земли в Великобритании. При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям стали принцессой и принцем Уэльскими.

Королевский титул Уэльская использовался с 14 века для супруги наследника британского престола. Однако жена принца Уильяма планирует пойти по собственному пути принцессы Уэльской.

"Кейт становится все более практичной и проявляет особый интерес к развитию в раннем возрасте, поэтому я думаю, что она хотела бы, чтобы ее наследие показало, что она изменила данную сферу", — отмечает королевский эксперт.

Кэтрин, как сообщается, надеется создать для себя новое будущее в этой роли.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принцесса Анна Фото: Getty Images

Хотя королева-консорт Камилла раньше носила этот титул, она никогда официально не использовала его из уважения к покойной принцессе Диане, получившей этот титул после свадьбы с принцем (уже королем) Чарльзом в 1981 году.

"Новая принцесса Уэльская ценит историю, связанную с этой ролью, но, разумеется, захочет смотреть в будущее, строя свой путь", — сообщает еще один источник издания.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также унаследовали титулы герцога и герцогини Корнуолльских, которые ранее носили Карл (Чарльз) III и Камилла Паркер-Боулз.

"С Кэтрин рядом с ним, наши новые принц и принцесса Уэльские, я знаю, будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры, помогая вывести маргиналов в центр, где можно оказать жизненно важную помощь", — прокомментировал новые титулы сына и его жены новоизбранный король.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принца Уильяма обвинили в небрежном отношении к Кейт Миддлтон на публике.

Также Фокус писал о новом турне принца Уильяма и принцессы Кэтрин после смерти королевы Елизаветы.