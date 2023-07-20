Гарри и Меган просились на борт самолета Байдена после похорон королевы Елизаветы

Герцог и герцогиня Сассекские хотели вернуться в США на Air Force One, вместе с президентом США и первой леди, но им было отказано.

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Принц Гарри и Меган Маркл пробовали различные методы, чтобы получить доступ к политическим деятелям, включая отправку подарков и написание писем. Они не теряли надежды пробиться в высшие политические круги США, но, похоже, их попытки потерпели крах. Журналисты таблоидов выяснили, что Гарри и Меган даже пытались вернуться в Калифорнию после похорон королевы Елизаветы на "Борту № 1", которым традиционно пользуется президент США Джо Байден. Об этом пишет Daily Mail.

Пара запросила поездку обратно в США на Air Force One после похорон королевы Елизаветы в сентябре, но сотрудники Джо Байдена им отказали, заявив, что это вызовет ненужный "ажиотаж".

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Принц Гарри и Меган Маркл на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Интересно, но президент США может пригласить на борт Air Force One кого угодно. Но в случае с Гарри и Меган могли возникнуть проблемы.

Правительство США оплачивает официальные поездки, такие как поездка Байденов в Лондон, но Гарри и Меган не являются американскими чиновниками. Президент Байден платит за то, чтобы его дети и внуки летали на самолете, Демократическая партия оплачивает любые поездки на предвыборные мероприятия, а новостные организации платят журналистам, которые путешествуют на борту, чтобы освещать деятельность президента.

Также стало известно, что Джилл Байден не посетит Invictus Games, которым покровительствует принц Гарри. Британские официальные лица предположили, что это может не понравиться королевской семье, так что игры пройдут без первой леди США на трибунах. Хотя в 2017 году чета Байден посещала "Игры непокоренных" вместе с Бараком Обамой

Предполагается, что обе неудачные инициативы были частью кампании Сассексов по обретению политического влияния в США, когда они обосновались в Калифорнии. Меган публично выступала за оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам перед законодателями на Капитолийском холме и работала за кулисами, чтобы установить связь с Байденами.

Об этом СМИ рассказали действующие и бывшие чиновники в администрации Байдена и в британском правительстве.

Пара испробовала множество методов. Они даже отправляли подарки в Белый дом и Джилл Байден лично. Но, судя по всему, президентская чета решила не проявлять дружбу с опальным принцем.

И когда они попросились на "борт номер один", им было отказано. Сотрудники Байдена признали, что это плохая идея. "Это обострило бы отношения с дворцом и новым королем", — сказал источник.

У Гарри и Меган, которые критиковали членов королевской семьи во время их интервью с Опрой Уинфри и в мемуарах принца Гарри "Запасной", были напряженные отношения с королевской семьей, когда умерла Елизавета II.

Королевская семья на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty

Они, конечно, вернулись в Великобританию для участия в похоронных мероприятиях, которые состоялись 19 сентября, через 11 дней после смерти королевы.

Но Гарри и Меган не пригласили на предпохоронный прием в Букингемском дворце, где король Чарльз и королева Камилла приветствовали иностранных гостей и мировых лидеров, включая Джо и Джилл Байден.

После публичного ухода из королевской семьи в январе 2020 года Сассексы поселились в Канаде, а затем переехали в Калифорнию. Ходили слухи, что Меган Маркл может начать карьеру в политике. Но пока она и Гарри подписали контракт на 100 миллионов долларов с Netflix на производство контента, хотя их документальный фильм о них самих не получил ни одной номинации на премию "Эмми".

Они подписали и потеряли сделку на 20 миллионов долларов со Spotify, из-за которой подкаст Меган Archetypes был отменен после одного сезона. А Билл Симмонс, глава отдела международного спортивного контента Spotify, публично раскритиковал этот дуэт.

Тем временем Гарри и Меган, как говорят, винят в своем невезении неудачное стечение обстоятельств, включая начало пандемии Covid и тот факт, что вскоре после их интервью с Опрой умер муж королевы Елизаветы принц Филипп.

Они наняли сотрудников с политическими связями: их пресс-секретарь Миранда Барбот работала над кампанией по переизбранию президента Обамы, а Кэти Маккормик Леливельд, которую пригласили в качестве консультанта в благотворительную организацию Archewell, была бывшим пресс-секретарем бывшей первой леди Мишель Обамы. Но пока политическая карьера принца Гарри и Меган Маркл стоит на паузе.

Напомним, ранее стало известно, что Гарри и Меган решили жить отдельно. После переезда в США они купили особняк в Монтесито. Видимо, там Меган Маркл и останется вместе с детьми, а принц Гарри поищет себе новое жилье.