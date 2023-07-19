Принц Гарри и Меган Маркл решили пожить отдельно, – СМИ

Финансовые трудности и неудачи в карьере усугубили раскол в паре.

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Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам, а масла в огонь добавили проблемы с финансами после того, как они потеряли сделку со Spotify, пишет Express.

Информацию подтверждает и RadarOnline со ссылкой на инсайдеров, отметив, что герцог и герцогиня Сассекские были измучены негативной реакцией общественности, неудачными деловыми сделками и публичными размолвками со своими близкими.

"Они пытаются выяснить, что их поразило. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган в Тинселтауне", — сказал источник изданию, добавив, что он надеется "найти себя".

Журналисты пишут, что последние несколько месяцев были очень трудными для пары, которая пыталась строить свою жизнь в калифорнии, но желание к публичности и заработкам ценой войны с королевской семьей в итоге обернулось для них огромными неприятностями. В итоге они решили пожить порознь, а принц Гарри и вовсе хочет отправиться в Африку, где планирует снимать документальный фильм для Netflix.

По данным PageSix, супруги сейчас испытывают "огромное финансовое давление", чтобы финансировать свой роскошный образ жизни в Калифорнии, включая их особняк стоимостью 14 миллионов долларов и огромные расходы на безопасность".

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в сущий ад. Мы надеемся, что время, проводимое порознь на разных континентах, поможет им найти все, что им нужно, чтобы двигаться дальше".

Правда это или нет, доподлинно неизвестно, поскольку другой инсайдер уверяет, что эти слухи не имеют под собой оснований, и у Меган с Гарри все прекрасно.

В прошлом месяце сделка Гарри и Маркл на 20 миллионов долларов со Spotify внезапно закончилась до того, как их подкаст "Архетипы" увидел второй сезон. Это произошло из-за отсутствия хороших идей для шоу, а намерения Гарри взять интервью у Дональда Трампа, Марка Цукерберга, Владимира Путина и Папы Франциска и вовсе оставило руководителей "озадаченными".

Спортивный подкастер Билл Симмонс — один из самых высокопоставленных руководителей Spotify — назвал принца и бывшую актрису "гребаными мошенниками" после того, как сделка сорвалась.

Между тем, королевский эксперт Даниэла Эльзер заявила, что Меган Маркл "стремится создать свой собственный бренд и заработать миллионы", имея в виду, что "для впервые они действительно находятся на разных профессиональных путях". При этом отмечалось, что герцогина Сассекская потеряла свою популярность.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл недовольны тем, что их сериал "Гарри и Меган" не номинирован на премию "Эмми".