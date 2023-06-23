Принц Гарри хочет взять интервью у Трампа и Путина про их детские травмы

Впрочем, подкаст герцогов Сассекских на Spotify был закрыт, так что ему вряд ли представится такой шанс.

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Как оказалось, принц Гарри надеялся взять интервью у Владимира Путина, Дональда Трампа и Марка Цукерберга об их воспитании и детских травмах в подкасте Spotify. Он обсудил свои идеи возможных шоу с несколькими продюсерами и продюсерскими компаниями, рассказав им, как он хотел поговорить с неоднозначными фигурами об их детстве и о том, как они стали теми мужчинами, которыми они являются сегодня. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается также, что он хотел поговорить с Папой Франциском о религии. Но эта идея не нашла поддержки. К тому же в Spotify засомневались, что вышеупомянутые личности согласятся на интервью. А если даже и согласятся, то вряд ли Путин и Трамп из тех людей, которые обсуждают с кем-либо свои детские травмы.

В прошлый четверг подкаст герцогов Сассекских Archetypes был закрыт. И их сделка стоимостью в 20 миллионов долларов отменена. Меган Маркл успела взять несколько интервью, которые раскритиковали пользователи. Она общалась со звездой тенниса Сереной Уильямс, поп-сенсацией Мэрайей Кэри и комиком Тревором Ноа.

Гигант потокового вещания и компания по производству аудио Сассексов Archewell Audio в прошлый четверг опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что они "взаимно согласились разойтись и гордятся серией подкастов, которую сделали вместе".

А теперь стали появляться подробности о том, с кем бы Гарри и Меган хотели записывать подкасты. А также скандальная новость о том, что Меган Маркл обвинили в подделке интервью.

Исполнительный директор Spotify Билл Симмонс даже назвал пару "гребаными аферистами".

Герцог Сассекский, который, как инсайдеры заявили ранее в этом месяце, прекратит откровенные интервью, которые критикуют королевскую семью, поскольку ему и Меган "нечего сказать", также планировал шоу, посвященное отцовству.

По сообщениям The Wall Street Journal, Гарри и Меган подписали контракт на 20 миллионов долларов со Spotify в конце 2020 года, но инсайдеры, близкие к аудиогиганту, утверждают, что королевская чета не выполнила контрольный показатель производительности, необходимый для получения полной выплаты.

Но Меган не отказалась от идеи записывать подкасты, так что теперь она хочет найти новый "дом" для своего проекта.

Впрочем, Меган и Гарри не бедствуют. Мемуары принца "Запасной" были частью книжной сделки на 20 миллионов долларов с Penguin Books.

Пара также объединилась с Netflix для создания документального сериала под названием "Гарри и Меган".

Ранее инсайдеры заявили, что принц Гарри и Меган Маркл хотят сменить фамилию. Сейчас она Виндзор, но они хотят взять фамилию принцессы Дианы – Спенсер.

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