Принц Гарри поедет снимать проект про любимую Африку без Меган Маркл

Принц планирует отправится в Африку без жены и снимать новый документальный фильм для Netflix.

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Принц Гарри собирается действовать один. Герцог Сассекский, как сообщается, "планирует снять новый документальный фильм о своей любимой Африке без Меган". Поскольку Меган и Гарри пытаются возродить свою угасающую популярность, после того, как Spotify отказался от их подкаста, а Netflix забраковал большинство их предложений. Об этом пишет Page Six

Впрочем, похоже, что идея принца Гарри — вернуться в свой "второй дом" в Африку — но без Меган Маркл — для нового сольного документального фильма, продюсерам Netflix понравился.

Сообщается, что этот проект расскажет о любви принца к этому континенту, его людям и дикой природе.

У герцога и герцогини Сассекских осталась только одна крупная сделка со времен Megxit — контракт на 100 миллионов долларов с потоковым гигантом Netflix.

Сообщается, что Netflix также планирует заключить сделку с Сассексами, когда срок ее действия истечет в 2025 году.

Инсайдер Netflix подтвердил, что шоу типа "Африка Гарри" было одним из наиболее тепло воспринятых предложений.

Другой источник сказал: "Очевидно, что у Гарри много африканских корней, и он чувствует себя там как дома. Ранее он называл Африку своим "вторым домом".

Пока неясно, о чем именно будет идти речь в проекте, и когда он стартует. Ведь в Голливуде продолжается забастовка сценаристов, из-за чего множество популярных сериалов и фильмов было заморожено.

Единственным документальным фильмом о герцоге и герцогине для стримингового сервиса был сериал "Меган и Гарри", который был выпущен в прошлом году.

До документального сериала Гарри снялся соло в сериале Apple TV о психическом здоровье под названием "Я, которого ты не видишь".

Однако с Африкой его и правда много связывает. Принц Гарри неоднократно посещал Ботсвану, страну на юге Африки.

Принц Гарри в Африке Фото: Instagram/sussexroyal

Он оказывал помощь в сохранении популяций диких животных, часто встречался с местными сообществами и занимался благотворительностью.

Гарри даже отвез в Ботсвану Меган Маркл на их третье свидание. И пара провела там целую неделю.

Принц Гарри и Меган Маркл в Африке Фото: Netflix

Меган так рассказывала об отпуске в документальном сериале: "Итак, у меня была одна неделя без работы. И он спросил, не хочу ли я приехать в Ботсвану? Я сказала: "Дай мне подумать, и я подумала и улетела к Гарри".

Гарри признался, что был "удивлен тем, что она сказала "да", поскольку на тот момент он встречался с Меган только дважды. Он рассказал, что они десять дней жили в палатке и наслаждались дикой природой.

Они также посетили Южную Африку в рамках королевского тура в 2019 году. Во время тура пара встретилась с членами сообщества в поселках вокруг Кейптауна, путешествуя с принцем Арчи.

Меган Маркл во время тура в Африку Фото: Instagram sussexroyal

Ранее на этой неделе, Джереми Циммер, исполнительный директор United Talent Agency, сказал, что не удивлен, что Spotify отказался от этой пары.

Циммер, который работал с Бенедиктом Камбербэтчем и Дэмиэном Льюисом, назвал Меган бесталанной.

На этой неделе также появилось сообщение, что суперзвезда Тейлор Свифт отказалась от возможности появиться в подкасте Меган, хотя герцогиня отправила ей личное приглашение.