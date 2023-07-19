Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пожити окремо, — ЗМІ

Фінансові труднощі та невдачі в кар'єрі посилили розкол у парі.

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Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл тріщить по швах, а масла у вогонь додали проблеми з фінансами після того, як вони втратили угоду зі Spotify, пише Express.

Інформацію підтверджує і RadarOnline з посиланням на інсайдерів, зазначивши, що герцог і герцогиня Сассекські були змучені негативною реакцією громадськості, невдалими діловими оборудками і публічними сварками зі своїми близькими.

"Вони намагаються з'ясувати, що їх вразило. Гаррі не вписується в позбавлений смаку світ Меган у Тінселтауні", — сказало джерело виданню, додавши, що він сподівається "знайти себе".

Журналісти пишуть, що останні кілька місяців були дуже важкими для пари, яка намагалася будувати своє життя в каліфорнії, але бажання до публічності і заробітків ціною війни з королівською родиною в підсумку обернулося для них величезними неприємностями. У підсумку вони вирішили пожити порізно, а принц Гаррі і зовсім хоче вирушити в Африку, де планує знімати документальний фільм для Netflix.

За даними PageSix, подружжя зараз відчуває "величезний фінансовий тиск", щоб фінансувати свій розкішний спосіб життя в Каліфорнії, включно з їхнім маєтком вартістю 14 мільйонів доларів і величезними витратами на безпеку".

"Цей стрес у поєднанні з їхніми емоційними проблемами, ймовірно, перетворив життя на справжнє пекло. Ми сподіваємося, що час, проведений порізно на різних континентах, допоможе їм знайти все, що їм потрібно, щоб рухатися далі".

Правда це чи ні, достеменно невідомо, оскільки інший інсайдер запевняє, що ці чутки не мають під собою підстав, і в Меган із Гаррі все чудово.

Минулого місяця угода Гаррі та Маркл на 20 мільйонів доларів зі Spotify раптово закінчилася до того, як їхній підкаст "Архетипи" побачив другий сезон. Це сталося через відсутність хороших ідей для шоу, а наміри Гаррі взяти інтерв'ю у Дональда Трампа, Марка Цукерберга, Володимира Путіна і Папи Франциска і зовсім залишили керівників "спантеличеними".

Спортивний підкастер Білл Сіммонс — один із найвисокопоставленіших керівників Spotify — назвав принца і колишню актрису "грьобаними шахраями" після того, як угода зірвалася.

Тим часом, королівська експертка Даніела Ельзер заявила, що Меган Маркл "прагне створити свій власний бренд і заробити мільйони", маючи на увазі, що "для вперше вони справді перебувають на різних професійних шляхах". При цьому зазначалося, що герцогиня Сассекська втратила свою популярність.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі і Меган Маркл незадоволені тим, що їхній серіал "Гаррі і Меган" не номінований на премію "Еммі".