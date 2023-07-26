Кейт Міддлтон та принца Вільяма просять "тримати принца Джорджа подалі від принца Гаррі"

Біографка Анжела Левін наполегливо рекомендує запобігти негативному впливу дядька на спадкоємця престолу.

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Королівська родина намагається "тримати принца Джорджа подалі від принца Гаррі". Про це пише OK! Magazine.

Принцу Вільяму та принцесі Кетрін наполегливо порадили тримати свого старшого сина, 10-річного принца Джорджа, подалі від його дядька, скандального принца Гаррі.

Колишня біографка герцога Сассекського, Анджела Левін, попередила членів королівської родини, щоб вони тримали Джорджа, другого в черзі на престол, від меншого брата принца Вільяма.

"Кейт і Вільям тут, щоб допомогти йому [Джорджу]", — сказала Левін. "Але його потрібно тримати подалі від негативного впливу Гаррі".

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Принц Гаррі Фото: Getty

У своїх мемуарах "Запасний" Гаррі докладно розповів про досвід дитинства в палаці, а також про свої страхи щодо принцеси Шарлотти та принца Луї, які виростали "запасними" для Джорджа.

"Я все ще відчуваю відповідальність, знаючи, що з цих трьох дітей принаймні одна історія закінчиться, як моя, запасною. І це боляче, це мене хвилює", – написав він у своїй книзі, згадуючи дітей Вільяма та Кейт, 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 5-річного принца Луї.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські навряд чи помиряться з герцогами Сассекськими.

Також Фокус писав про новий портрет 10-річного принца Джорджа.