Кейт Миддлтон и принца Уильяма просят "держать принца Джорджа подальше от принца Гарри"

Биограф Анжела Левин настоятельно рекомендует предотвратить негативное влияние дяди на наследника престола.

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Королевская семья пытается "держать принца Джорджа подальше от принца Гарри". Об этом пишет OK! Magazine.

Принцу Уильяму и принцессе Кэтрин настойчиво посоветовали держать своего старшего сына, 10-летнего принца Джорджа, подальше от его дяди, скандального принца Гарри.

Бывший биограф герцога Сассекского, Анджела Левин, предупредила членов королевской семьи, чтобы они держали Джорджа, второго в очереди на престол, от младшего брата принца Уильяма.

"Кейт и Уильям здесь, чтобы помочь ему [Джорджу]", — сказала Левин. "Но его нужно держать подальше от негативного влияния Гарри".

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Принц Гарри Фото: Getty

В мемуарах "Запасной" Гарри подробно рассказал о своем опыте детства во дворце, а также о своих страхах относительно принцессы Шарлотты и принца Луи, которые вырастали "запасными" для Джорджа.

"Я все еще чувствую ответственность, зная, что из этих трех детей по крайней мере одна история закончится, как моя, запасной. И это больно, это меня волнует", — написал он в своей книге, вспоминая детей Уильяма и Кейт, 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, принц и принцесса Уэльские вряд ли помирятся с герцогами Сассекскими.

Также Фокус писал о новом портрете 10-летнего принца Джорджа.