Наследнику престола 10 лет: появилось новое фото принца Джорджа в его день рождения

Снимок был сделан в Виндзоре, в начале этого месяца.

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Сегодня принцу Джорджу, старшему ребенку принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется 10 лет. Когда-нибудь он займет трон Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

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Официальный портрет принца был сделан в Виндзорском замке, в начале этого месяца. Фотографировала его не мать, а один из самых известных фотографов-портретистов Британии – Милли Милкингтон. Ранее она уже делала снимки семьи принца Уильяма на День отца.

Согласно традиции, фотография была опубликована его родителями, принцем и принцессой Уэльскими, чтобы отметить день рождения их старшего сына и поблагодарить общественность и средства массовой информации за поддержку и уважение частной жизни, которые получила их семья.

Официальный портрет принца Джорджа на его 10-летие Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Для фото Джордж позировал в наряде, который очень похож на то, чтоб обычно носит принц Уильям: клетчатой рубашке, брюках чинос и коричневых замшевых брогах от Papouelli. В СМИ уже отметили, что он поразительно похож на своего отца в его возрасте.

Как и его восьмилетняя сестра принцесса Шарлотта и пятилетний брат принц Луи, он учится в школе Ламбрук в Беркшире.

В это учебное заведение они перешли недавно, после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон перевезли свою семью в коттедж Аделаида, который находится на территории Виндзорского замка.

Ранее сообщалось, что все дети уже обосновались в своей новой школе, а Джордж даже вступил в команду по крикету.

Будущий наследник престола стал чаще появляться на публике. Вместе со своей семьей и только вместе с отцом. Он был на финале Уимблдона, а также на Royal International Air Tattoo и сыграл ключевую роль в качестве пажа чести на коронации своего деда.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на Уимблдоне

Все это часть плана его родителей, чтобы медленно и осторожно ввести будущего монарха в жизнь на общественной сцене, при этом обеспечив ему счастливое, беззаботное и защищенное детство, насколько это возможно.

В прошлом месяце Джордж был замечен в Итонском колледже со своими родителями, в частной школе стоимостью 45 000 фунтов стерлингов в год, которая находится всего в двух шагах от Виндзорского замка. Когда-то там учился его отец. И сам Джордж сменит школу в 13 лет.

Это происходит после того, как выяснилось, что Джордж не будет служить в армии, прежде чем станет королем, нарушив многовековые традиции. Впрочем, он еще может изменить свое решение, когда станет совершеннолетним.

Принц Джордж на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Это было бы значительным изменением для королевской семьи, поскольку монарх является главнокомандующим британскими войсками. Отец, дядя, дед, прабабушка и прадедушка Джорджа служили в армии, придерживаясь многовекового прецедента.

Правнук королевы Елизаветы, принц Джордж когда-нибудь станет 43-м монархом с тех пор, как Вильгельм Завоеватель получил корону Англии, если, как и ожидалось, он наследует престол после своего отца, принца Уильяма.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как принцесса Шарлотта стала иконой стиля и почему это расстраивает ее родителей.