Кейт Міддлтон телефонує принцу Гаррі ночами: названа причина

Дружина майбутнього короля Великобританії намагається налагодити звʼязок з родичами у США.

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Кейт Міддлтон телефонує принцу Гаррі ночами, аби примиритися. Про це пише The Mirror.

Принцеса Уельська, аби уникнути гніву чоловіка, принца Вільяма, намагається звʼязуватися з його меншим братом пізно ввечері.

Джерела стверджують, що Кейт спілкувалася з герцогом Сассекським під час "пізніх нічних дзвінків", оскільки вона сподівалася "прокласти шлях до довгострокового миру з усією родиною".

Проте Вільям "дуже чітко дав зрозуміти, що він ще не готовий сісти з Гаррі", щоб спробувати налагодити їхні напружені стосунки.

Після переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до США у 2020 році вони спровокували низку скандалів, чим підривали репутацію королівської родини Великобританії. Автор мемуарів "Запасний" розповідав про бійку із старшим братом, сварки між дружиною та Кейт Міддлтон та расову дискримінацію в Букінгемському палаці.

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Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Джерело повідомило, що Кейт закликала Гаррі не турбуватися про "тимчасові невдачі" на фоні їхньої скасованої угоди зі Spotify.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл та принц Вільям Фото: Getty

Нагадаємо, герцоги Сассекські мають власний план для примирення з Уельськими.

Також Фокус писав про нові військові звання Кейт Міддлтон.