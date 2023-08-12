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Стиль життя

Кейт Міддлтон телефонує принцу Гаррі ночами: названа причина

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон, кейт міддлтон дзвонить гаррі, сварка між принцом гаррі та вільямом, королівська родина
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Кейт Міддлтон

Дружина майбутнього короля Великобританії намагається налагодити звʼязок з родичами у США.

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Кейт Міддлтон телефонує принцу Гаррі ночами, аби примиритися. Про це пише The Mirror.

Принцеса Уельська, аби уникнути гніву чоловіка, принца Вільяма, намагається звʼязуватися з його меншим братом пізно ввечері.

Джерела стверджують, що Кейт спілкувалася з герцогом Сассекським під час "пізніх нічних дзвінків", оскільки вона сподівалася "прокласти шлях до довгострокового миру з усією родиною".

Проте Вільям "дуже чітко дав зрозуміти, що він ще не готовий сісти з Гаррі", щоб спробувати налагодити їхні напружені стосунки.

Після переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до США у 2020 році вони спровокували низку скандалів, чим підривали репутацію королівської родини Великобританії. Автор мемуарів "Запасний" розповідав про бійку із старшим братом, сварки між дружиною та Кейт Міддлтон та расову дискримінацію в Букінгемському палаці.

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Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Fullscreen
Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям
Фото: Getty Images

Джерело повідомило, що Кейт закликала Гаррі не турбуватися про "тимчасові невдачі" на фоні їхньої скасованої угоди зі Spotify.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл та принц Вільям Fullscreen
Принц Гаррі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл та принц Вільям
Фото: Getty

Нагадаємо, герцоги Сассекські мають власний план для примирення з Уельськими.

Також Фокус писав про нові військові звання Кейт Міддлтон.