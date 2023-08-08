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Стиль життя

Принц Гаррі та Меган Маркл придумали спосіб помиритися з Вільямом та Кейт Міддлтон

Принц Гаррі та Меган Маркл, принц Вільям та Кейт Міддлтон, сварка між гаррі та вільямом, королівська родина
Фото: Getty Images | Принц Гаррі, Меган Маркл, принц Вільям та Кейт Міддлтон

Подружжя намагатиметься покласти край ворожнечі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл зробили мирну пропозицію принцу Вільяму, намагаючись покласти край тривалій ворожнечі. Про це пише OK! Magazine.

Згідно з повідомленням, герцоги Сассекські сподіваються налагодити зіпсовані стосунки з принцом Вільямом, орендуючи квартиру в Кенсінгтонському палаці. Вони прагнуть "загладити провину" перед принцом і принцесою Уельськими, оскільки розрив між ними продовжується.

Втім, Гаррі стурбований тим, що цей крок зробить його "в’язнем палацу", розповідає королівський інсайдер.

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"Він і Меган планують орендувати квартиру в Кенсінгтонському палаці та облаштувати її самостійно", — повідомило джерело видання.

Король Чарльз ІІІ із синами Fullscreen
Король Чарльз ІІІ із синами
Фото: Getty Images

"Він сподівається, що це сподобається Вільяму і покаже, що вони серйозно налаштовані повернутися. Гаррі не хоче стати в'язнем палацу".

Попри це, королівські експерти вважають, що примирення між братами не буде найближчим часом.

Рішення Меган Маркл та принца Гаррі піти з посади старших членів королівської родини супроводжувалося переїздом до Канади, перш ніж пара остаточно оселилася в Монтесіто, Каліфорнія.

Подружжя нещодавно було виселене з Фрогморського котеджу королем Чарльзом, який, як повідомляється, передав королівські покої своєму братові принцу Ендрю.

Меган Маркл та принц Гаррі Fullscreen
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл планує домінувати в Голлівуді.

Також Фокус писав про рідкісне фото принца Гаррі з донькою Лілібет.