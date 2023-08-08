Принц Гаррі цілує Лілібет Діану на рідкісному знімку (фото)

Друга дитина королівського сина та Меган Маркл народилася у червні 2021.

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Принц Гаррі цілує новонароджену доньку Лілібет у ніс на рідкісному фото. Про це пише Hello Magazine.

Чорно-білий знімок з’явився на екрані під час документального серіалу про королівського сина та колишню американську акторку Меган Маркл для Netflix.

Фотографія демонструє зворушливий момент між батьком і дочкою, який був зроблений, коли вона була зовсім крихітною, можливо, навіть ще в пологовому будинку.

Лілібет Діана з’явилася на світ 4 червня 2021 року, а первісток Сассекських принц Арчі народився 6 травня 2019 року. Однією з головних відмінностей у їхніх пологах є те, що Меган вперше народила в лікарні Портленда в Лондоні, а під час народження доньки вона була в штаті США в лікарні Санта-Барбара.

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Принц Гаррі та Лілібет Діана Фото: Netflix

У липні 2019 року принц Гаррі зауважив, що у нього буде лише двоє дітей. Він сказав: "Двоє, максимум! Але я завжди думав: це місце запозичено. І, безсумнівно, будучи такими ж розумними, як усі ми, або такими розвиненими, якими всі ми повинні бути, ми повинні мати можливість залишити щось краще для наступного покоління".

Нагадаємо, герцоги Сассекські подружилися з Джоном Траволтою.

Також Фокус писав про новий проєкт принца Гаррі та Меган Маркл для Netflix.