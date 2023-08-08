Принц Гарри целует Лилибет Диану на редком снимке (фото)

Второй ребенок королевского сына и Меган Маркл родился в июне 2021 года.

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Принц Гарри целует новорожденную дочь Лилибет в нос на редком фото. Об этом пишет Hello Magazine.

Черно-белый снимок появился на экране во время документального сериала о королевском сыне и бывшей американской актрисе Меган Маркл для Netflix.

Фотография демонстрирует трогательный момент между отцом и дочерью, который был сделан, когда она была совсем крошечной, возможно, даже еще в роддоме.

Лилибет Диана появилась на свет 4 июня 2021 года, а первенец Сассекских принц Арчи родился 6 мая 2019 года. Одним из главных отличий в их родах является то, что Меган Маркл впервые родила в больнице Портленда в Лондоне, а во время рождения дочери она была в США в больнице Санта-Барбара.

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Принц Гарри и Лилибет Диана Фото: Netflix

В июле 2019 года принц Гарри отметил, что у него будут только двое детей. Он сказал: "Двое, максимум! Но я всегда думал: это место заимствовано. И, несомненно, будучи такими же умными, как все мы, или такими развитыми, какими все мы должны быть, мы должны иметь возможность оставить что-то лучшее для следующего поколения".

Напомним, герцоги Сассекские подружились с Джоном Траволтой.

Также Фокус писал о новом проекте принца Гарри и Меган Маркл для Netflix.