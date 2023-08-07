Принц Гарри и Меган Маркл подружились с Джоном Траволтой

После ссоры с семьей Бекхэм супруги получили нового звездного друга.

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Принц Гарри и Меган Маркл подружились с американским актером Джоном Траволтой. Об этом пишет The Sun.

Герцоги Сассекские, вероятно, поссорились с Викторией и Дэвидом Бекхэмами, но, как сообщается, они получили нового друга в голливудской среде.

Анонимный источник сообщил, что члены королевской семьи, проживающие в Калифорнии, недавно обедали с 69-летним Джоном Траволтой в эксклюзивном лаунже Polo Hotel Beverly Hills.

"Они очень хорошо поладили", — сказал инсайдер о Сассексах и звезде "Криминального чтива", который танцевала с мамой Гарри, принцессой Дианой, в Белом доме в 1985 году.

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Джон Траволта и принцесса Диана Фото: Getty Images

Непонятно, встречался ли Траволта когда-либо с Гарри до этого.

Похоже, герцог и герцогиня стремятся расширить свою так называемую "мафию Монтесито", в которую, как утверждают внутренние источники, входят Опра Уинфри, косметическая магнат Виктория Джексон, генеральный директор William Morris Endeavour Ари Эмануэль и его жена, модельер Сара Стаудингер.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Джон Траволта показал двух подросших детей.

Также Фокус писал о новом проекте герцогов Сассекских.