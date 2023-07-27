Джон Траволта показал подросших детей (видео)

12-летний Бен и 23-летняя Элла отправились с отцом в Японию.

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69-летний американский актер и певец Джон Траволта показал подросших детей. Редкими кадрами звезда фильма "Криминальное чтиво" делится в своем Instagram.

"Вот и наше летнее путешествие в Японию", — написал Траволта, опубликовав ролик с родными. 12-летний наследник американского актера Бен и 23-летняя дочь Элла отправились на каникулы в "страну восходящего солнца".

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Джон Траволта с детьми

"Удивительно!!! Действительно замечательный папа!!! С возрастом ты становишься лучше!", "Выглядит как прекрасное путешествие.. Я завидую! Самый лучший папа в мире! Я бы хотела когда-нибудь встретиться с тобой. Я люблю тебя и всю твою семью...", "Только удивительный Джон Траволта смог придумать что-то такое замечательное и прекрасное, чтобы сделать со своей удивительной семьей", — пишут подписчики американского актера.

Отметим, что сын Джона Траволты Джетт умер в 2009 году от приступа эпилепсии. Актер время от времени вспоминает своего покойного наследника публично.

Напомним, Джон Траволта трогательно поздравил дочь с 23-летием.

Также Фокус писал о вечеринке по случаю 69-летия Джона Траволты в Лас-Вегасе.