Джон Траволта отпраздновал 69-летие в Лас-Вегасе вместе с дочкой

Актер отправился праздновать день рождения в "Город грехов" вместе с друзьями и дочерью Эллой Блю на собственном самолете.

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Джон Траволта с шиком отпраздновал собственное 69-летие, организовав вечеринку для друзей на борту собственного самолета, а потом продолжив веселиться в Лас-Вегасе. С актером была и его 22-летняя дочь Элла Блю. Видео Траволта опубликовал в собственном Instagram.

День рождения актера был в субботу, так как он записал поездку на видео, которое начинается с вдохновения для поездки — культового плаката 1960 года для авиакомпании TWA.

[ + – ] Джон Траволта отпраздновал день рождения в Лас-Вегасе

Траволта создал собственную версию плаката, внизу которого было написано "Fly Travolta World Airlines". Как известно, актер увлечен самолетами с пяти лет, имеет лицензию пилота и несколько тысяч часов налета. Он владеет несколькими самолетами, названными в честь его детей, включая четырехмоторный Боинг-707-138.

В 2010 году он на собственном Боинге-707 привез помощь пострадавшим на Гаити.

А в 2019 году Траволта показал ведущему Джею Лено свой новый частный Boeing 737, стоимостью 57 миллионов долларов.

Впрочем, на свой день рождения звезда "Бриолина" предпочел оставаться в салоне и наслаждаться коктейлями.

В Лас-Вегасе Траволта и его гости посетили шоу, наслаждались ужином с шоколадным тортом, а потом он станцевал с дочерью.

[ + – ] Джон Траволта и его дочь Элла Блю

Прогулка состоялась всего через несколько недель после того, как Траволта снялся в рекламе T-Mobile для "Супербоула".

Напомним, последний раз Джон Траволта снимался в кино вместе с Брюсом Уиллисом в 2022 году. Это был боевик "Райский город". Сейчас он больше занят семьей. У актера двое детей от актрисы Келли Престон, которая скончалась в 2020 году: дочь Элла Блю и сын Бенджамин. Его старший сын Джетт погиб в результате эпилептического припадка в 2009 году.

Актер очень близок со своими детьми. После смерти жены, они, по его собственному признанию, стали смыслом его жизни. На Новый год Траволта опубликовал видео с дочкой.