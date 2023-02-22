Джон Траволта відсвяткував 69-річчя у Лас-Вегасі разом із донькою

Актор вирушив святкувати день народження у "Місто гріхів" разом із друзями та дочкою Еллою Блю на власному літаку.

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Джон Траволта із шиком відсвяткував власне 69-річчя, організувавши вечірку для друзів на борту власного літака, а потім продовживши веселитися у Лас-Вегасі. З актором була і його 22-річна дочка Елла Блю. Відео Траволта опублікував у своєму Instagram.

День народження актора був у суботу, оскільки він записав поїздку на відео, яке починається з натхнення для поїздки — культового плаката 1960 року для авіакомпанії TWA.

[ + – ] Джон Траволта відсвяткував день народження у Лас-Вегасі

Траволта створив свою версію плаката, внизу якого було написано "Fly Travolta World Airlines". Як відомо, актор захоплений літаками з п'яти років, має ліцензію пілота та кілька тисяч годин нальоту. Він володіє кількома літаками, названими на честь його дітей, враховуючи чотиримоторний Боїнг-707-138.

У 2010 році він на власному Боїнгу-707 привіз допомогу постраждалим на Гаїті.

А в 2019 році Траволта показав ведучому Джею Лено свій новий приватний Boeing 737 вартістю 57 мільйонів доларів.

Утім, на свій день народження зірка "Бріоліна" вважав за краще залишатися в салоні та насолоджуватися коктейлями.

У Лас-Вегасі Траволта та його гості відвідали шоу, насолоджувалися вечерею із шоколадним тортом, а потім він станцював із дочкою.

[ + – ] Джон Траволта та його дочка Елла Блю

Прогулянка відбулася лише за кілька тижнів після того, як Траволта знявся в рекламі T-Mobile для "Супербоула".

Нагадаємо, востаннє Джон Траволта знімався у кіно разом із Брюсом Віллісом у 2022 році. Це був бойовик "Райське місто". Нині він більше зайнятий сім'єю. В актора двоє дітей від акторки Келлі Престон, яка померла у 2020 році: дочка Елла Блю та син Бенджамін. Його старший син Джетт загинув унаслідок епілептичного нападу в 2009 році.

Актор дуже близький до своїх дітей. Після смерті дружини вони, за його власним зізнанням, стали сенсом його життя. На Новий рік Траволта опублікував відео із донькою.