Джон Траволта показав дорослу красуню-дочку (відео)

Актор і його дочка привітали шанувальників із Новим роком.

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68-річний американський актор Джон Траволта привітав шанувальників милим відео зі своєю 22-річною дочкою Еллою Блю. Вони разом сидять за столом і зізнаються фанатам у найщиріших почуттях.

"Ми любимо вас, і з Новим роком", — кажуть вони.

Актор підписав публікацію: "Всіх із Новим роком!"

Елла Блю — дочка Траволти і його покійної дружини Келлі Престон. Дівчина дебютувала в кіно 2009 року у фільмі "Старі пси", в якому знімалися і її мати, і батько. Потім вона з'явилася у фільмі "Отруйна троянда" 2019 року, в якому її батько знявся разом із Морганом Фріманом.

Крім Елли, Траволта також має 12-річного сина Бенджаміна. Старший син пари, Джетт, помер у 16 років від нападу у 2009 році.

Дружина актора померла в липні 2020 року після дворічної боротьби з раком грудей. Через місяць після її смерті він поділився відео, на якому танцює з Еллою на згадку про Келлі.

[ + – ] Джон Траволта з дружиною Келлі

2022 був теж дуже важким для Джона, оскільки померли двоє його дорогих друзів і колег. Акторка Крісті Еллі померла минулого місяця, 5 грудня, у віці 71 року, а його колега з фільму "Бріолін" Олівія Ньютон-Джон померла в серпні у віці 73 років.

Торік у листопаді Траволта возз'єднався на екрані з Брюсом Віллісом у гостросюжетному фільмі "Райське місто". У 1994 році актори разом зіграли в стрічці Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".

Цей бойовик — один із останніх, у якому знявся 67-річний Вілліс перед тим, як у березні його сім'я оголосила, що він іде з кіно через діагноз "афазія".

Нагадаємо, Джон Траволта зворушливо привітав сина з днем народження.