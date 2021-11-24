Джон Траволта зворушливо привітав сина з днем народження (фото)
Після смерті дружини Келлі Престон минулого року діти стали для Джона Траволти сенсом його життя.
67-річний американський актор Джон Траволта, який овдовів у липні минулого року, зворушливо привітав свого наймолодшого сина Бенджаміна з 11-річчям. На сторінці в Instagram актор опублікував знімок, на якому позує разом із хлопчиком та 21-річною дочкою Еллою.
"З днем народження, мій прекрасний хлопчику. Твій тато тебе обожнює!" — підписав Джон знімок, додавши смайлик у вигляді іменинного торта.
На фотографії Джон позує в сірому піджаку, темно-сірому светрі та джинсах. Він помітно посивів, а його відросле волосся здебільшого вкрите сивиною.
Елла привітала брата й у себе на сторінці, опублікувавши фото Бенджаміна з цуценям у руках.
"З Днем Народження, Бенджаміне! Наймиліший хлопчик, якого я знаю. Ти продовжуєш вчити мене багато чому та робити наше життя яскравішим. Я люблю тебе!" — йдеться в підписі.
У Джона Траволти та його покійної дружини Келлі Престон у шлюбі народилися троє дітей. У 2009 році сім'я втратила старшого сина Джетта. 16-річний хлопець, який страждав на аутизм, помер, ударившись об борт ванної під час нападу епілепсії на різдвяних канікулах на Багамах.
Дружина актора померла в липні 2020 року після дворічної боротьби з раком грудей. Через місяць після її смерті він поділився відео, на якому танцює з Еллою на згадку про Келлі.
"Моя дочка @ella.travolta і я танцюємо на згадку про маму. Одне з улюблених занять Келлі зі мною", — написав він тоді.
Нагадаємо, у 2012 році Траволта зіткнувся зі звинуваченнями в домаганнях.