Джон Траволта трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)
После смерти жены Келли Престон в прошлом году дети стали для Джона Траволты смыслом его жизни.
67-летний американский актер Джон Траволта, овдовевший в июле прошлого года, трогательно поздравил своего самого младшего сына Бенджамина с 11-летием. На странице в Instagram актер опубликовал снимок, на котором позирует вместе с мальчиком и 21-летней дочерью Эллой.
"С днем рождения, мой прекрасный мальчик. Твой папа тебя обожает!'' – подписал Джон снимок, добавив смайлик в виде именинного торта.
На фотографии Джон позирует в сером пиджаке, темно-сером свитере и джинсах. Он заметно поседел, а его отросшие волосы большей частью покрыты сединой.
Элла поздравила брата и у себя на странице, опубликовав фото Бенджамина со щенком в руках.
"С Днем Рождения, Бенджамин! Самый милый мальчик, которого я знаю. Ты продолжаешь учить меня многому и делать нашу жизнь ярче. Я люблю тебя!", – говорится в подписи.
У Джона Траволты и его покойной жены Келли Престон в браке родились трое детей. В 2009 году семья потеряла старшего сына Джетта. 16-летний парень, страдавший аутизмом, умер, ударившись о бортик ванной во время приступа эпилепсии на рождественских каникулах на Багамах.
Жена актера скончалась в июле 2020 года после двухлетней борьбы с раком груди. Через месяц после ее смерти он поделился видео, на котором танцует с Эллой в память о Келли.
"Моя дочь @ ella.travolta и я танцуем в память о маме. Одно из любимых занятий Келли со мной", – написал он тогда.
Напомним, в 2012 году Траволта столкнулся с обвинениями в домогательствах.