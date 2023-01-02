Джон Траволта показал взрослую красавицу-дочь (видео)

Актер и его дочь поздравили поклонников с Новым годом.

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68-летний американский актер Джон Траволта поздравил поклонников милым видео со своей 22-летней дочерью Эллой Блю. Они вместе сидят за столом и признаются фанатам в самых искренних чувствах.

"Мы любим вас и с Новым годом", – говорят они.

Актер подписал публикацию: "Всех с Новым годом!"

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Элла Блю – дочь Траволты и его покойной жены Келли Престон. Девушка дебютировала в кино в 2009 году в фильме "Старые псы", в котором снимались и ее мать, и отец. Затем она появилась в фильме "Ядовитая роза" 2019 года, в котором ее отец снялся вместе с Морганом Фриманом.

Помимо Эллы, у Траволты также есть 12-летний сын Бенджамин. Старший сын пары, Джетт, умер в 16 лет от припадка в 2009 году.

Жена актера скончалась в июле 2020 года после двухлетней борьбы с раком груди. Через месяц после ее смерти он поделился видео, на котором танцует с Эллой в память о Келли.

[ + – ] Джон Траволта с женой Келли

2022 год был тоже очень тяжелым для Джона, поскольку скончались двое его дорогих друзей и коллег. Актриса Кристи Элли умерла в прошлом месяце, 5 декабря, в возрасте 71 года, а его коллега по фильму "Бриолин" Оливия Ньютон-Джон скончалась в августе в возрасте 73 лет.

В ноябре прошлого года Траволта воссоединился на экране с Брюсом Уиллисом в остросюжетном фильме "Райский город". В 1994 году актеры вместе сыграли в картине Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Этот боевик – один из последних, в котором снялся 67-летний Уиллис перед тем, как в марте его семья объявила, что он уходит из кино из-за диагноза "афазия".

Напомним, Джон Траволта трогательно поздравил сына с днем рождения.