Джон Траволта трогательно поздравил дочь с днем рождения (видео)

После смерти жены дети актера стали смыслом его жизни.

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69-летний американский актер Джон Траволта трогательно поздравил дочь с днем рождения. Семейным видео он поделился в своем Instagram.

Звезда "Криминального чтива", который в прошлом месяце отметил свое 69-летие в Лас-Вегасе, опубликовал милое видео, на котором его наследница Элла празднует 23-й день рождения и проводит вечер в Disney World вместе с ним и младшим братом Беном, 12 лет.

Любящий отец поделился видео на песню "Breakfast At Tiffany's" и написал: "Вот песня для тебя на день рождения, моя дорогая Элла! Люблю тебя всем сердцем! Твой папа!!"

Видео началось с Эллы за ужином, когда она задувала свечи на ряде разноцветных кексов.

Затем Эллу увидели под руку со своим папой, когда они гуляли по парку с Беном и смотрели на фейерверки.

Знаменитости, в частности Наоми Кэмпбелл и Томми Ли, также прислали поздравления, написав: "С днем рождения, Элла" и "Кажется, мне не нужно говорить с днем рождения, потому что ты уже в самом счастливом месте на земле!"

Джон Траволта поздравил дочь с днем рождения

Элла — второй старший ребенок Траволты и его покойной жены Келли Престон, умершей в 2020 году в возрасте 57 лет после борьбы с раком груди.

Жизнь двух актеров уже была омрачена трагедией, когда их 16-летний сын Джетт умер после нападения в доме отдыха на Багамах в 2009 году.

Дочь Джона Траволты

Престон, бывшая модель и актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Джерри Магуайр", познакомилась с Траволтой на съемках "Экспертов" и была замужем за ним 29 лет.

Напомним, Джон Траволта отпраздновал 69-летие в Лас-Вегасе.

Также Фокус писал о поздравлении Джоном Траволтой его сына.