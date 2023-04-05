Джон Траволта зворушливо привітав доньку з днем народження (відео)

Після смерті дружини діти актора стали сенсом його життя.

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69-річний американський актор Джон Траволта зворушливо привітав доньку з днем народження. Сімейним відео він поділився у своєму Instagram.

Зірка "Кримінального чтива", який минулого місяця відзначив своє 69-річчя в Лас-Вегасі, опублікував чарівне відео, на якому його спадкоємиця Елла святкує 23-й день народження та проводить вечір у Disney World разом із ним та молодшим братом Беном, 12 років.

Люблячий батько поділився відео на пісню "Breakfast At Tiffany's" і написав: "Ось пісня для тебе на день народження, моя дорога Елло! Люблю тебе всім серцем!! Твій тато!!"

Відео розпочалося з Елли за вечерею, коли вона задувала свічки на низці різнокольорових кексів.

Потім Еллу побачили під руку зі своїм татом, коли вони гуляли парком із Беном і дивилися на феєрверки.

Знаменитості, зокрема Наомі Кемпбелл і Томмі Лі, також надіслали вітання, написавши: "З днем народження, Елло" і "Здається, мені не потрібно говорити з днем народження, тому що ти вже в найщасливішому місці на землі!"

Джон Траволта привітав доньку з днем народження

Елла — друга старша дитина Траволти та його покійної дружини Келлі Престон, яка померла у 2020 році у віці 57 років після боротьби з раком грудей.

Життя двох акторів вже були затьмарені трагедією, коли їхній 16-річний син Джетт помер після нападу в будинку відпочинку на Багамах у 2009 році.

Донька Джона Траволти

Престон, колишня модель і акторка, яка зіграла головну роль у фільмі "Джеррі Магуайр", познайомилася з Траволтою на зйомках "Експертів" і була одружена з ним 29 років.

Нагадаємо, Джон Траволта відсвяткував 69-річчя у Лас-Вегасі.

Також Фокус писав про привітання Джоном Траволтою його сина.