Навчання, одяг та подарунки: як виглядає розкішне життя принца Луї

Менший син Уельських та онук короля Великобританії Чарльза ІІІ став фаворитом публіки після демонстрації своєї "живої поведінки" на публічних заходах.

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Принц Луї живе світським життям як молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Про розкішні подарунки та активності правнука королеви Єлизавети ІІ пише The Sun.

Королівська експертка Інгрід Сьюард розповіла виданню, що Луї "має переваги та привілеї свого становища — плюс розкіш — без метушні та відповідальності за те, щоб колись самому бути королем".

5-річний Луї наразі є четвертим у черзі на британський престол після батька, принца Вільяма, та двох старших брата і сестри, 10-річного принца Джорджа та 8-річної принцеси Шарлотти.

Третя дитина Уельських живе зі своєю родиною в їхній основній резиденції, котеджі Аделаїда у Віндзорі.

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Шикарна резиденція має чотири спальні та розташована зовсім недалеко від каплиці Святого Георгія, церкви, де його дядько, принц Гаррі, одружився з Меган Маркл у 2018 році.

Навчання

Як відомо, принц Луї відвідує школу Lambrook у графстві Беркшир, де вартість навчання становить понад 58 000 доларів на рік.

Принц Луї Фото: Getty Images

Кожен семестр коштує 5500 доларів США. Учні також відвідують уроки в суботу, а заклад пропонує різноманітні позакласні заходи, наприклад, підводне плавання, гольф, створення подкастів, шахи, бджільництво та написання пісень.

Одяг

Гардероб спадкоємця Кейт Міддлтон та принца Вільяма також наповнений дорогими дизайнерськими речами. 5-річний Луї часто носить стильний одяг від таких брендів, як Amaia, Lallie London і Trotters.

За словами експерта Вільяма Гансона, носіння штанів вважається для "середнього класу і передмістя" серед членів королівської родини, що пояснює, чому Луї часто бачать на публіці в шортах.

Принц Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

Традиції також диктують, що довгі штани, як правило, призначені для чоловіків, тоді як діти ходять у шортах.

Подарунки

На свята принц Луї звик отримувати розкішні та дорогі подарунки.

Його дядько, принц Гаррі, подарував йому копію першого видання "Вінні-Пуха" А. А. Мілна 1926 року за 10 000 доларів на хрещення у 2018 році.

Видання пов’язане з бабусею Луї, покійною принцесою Діаною.

"Одним із найщасливіших спогадів Гаррі про дитинство було те, що його мати читала казку перед сном", — розповідав колись інсайдер. "Вона любила всю стару класику, і Гаррі спала геніальна ідея створити маленьку бібліотеку перших видань для Луї, Шарлотти та Джорджа, щоб вони насолоджувалися ними, коли стануть старшими".

Принц Луї Фото: Getty Images

Дні народження

У квітні 2023, на пʼятий день народження Луї, Уельські влаштували сину грандіозне святкування.

"Кейт організувала веселу пригодницьку вечірку з усіма його шкільними друзями, щоб відсвяткувати цей момент", — розповідав інсайдер.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон для всіх своїх дітей намагаються робити особливі святкування на дні народження. А на вечірці Луї з приводу 5-річчя були "торти та бутерброди для гостей, а також багато прикрас з повітряних куль".

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Сімейний відпочинок

Що стосується сімейного відпочинку, принц Вільям і Кетрін Міддлтон часто літають на приватний острів Мюстік у Карибському морі.

Луї двічі відвідував жаркий і піщаний острів, зокрема, коли родина прибула туди на шостий день народження принца Джорджа.

Подружжя зупинилося у фазенді, яка коштує 35 000 доларів на тиждень. Як відомо, там є персонал, який включає дворецького, шеф-кухаря, економку та садівника. Занадто часті візити на Мюстік не дуже подобалися покійній королеві Єлизаветі ІІ.

Принц Луї Фото: Getty

Нагадаємо, що дуже засмутило пʼятирічного принца Луї у липні 2023 року.

Також Фокус писав про появу принцеси Шарлотти з молодшим братом на публіці в однаковому взутті.