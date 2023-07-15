Принцеса Шарлотта і принц Луї зʼявилися в однаковому взутті (фото)

Королівські спадкоємці приєдналися до батьків під час відвідин авіашоу.

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Принцеса Шарлотта і принц Луї зʼявилися на публіці в однаковому взутті. Про це пише Page Six.

Королівська родина Великобританії відвідала напередодні шоу Air Tattoo в RAF Fairford в Англії.

8-річна Шарлотта та 5-річний Луї носили такі самі темно-сині кросівки, ціна яких $51-65, від Trotters. Таким взуттям роками користувалися королівські спадкоємці.

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Єдина донька принца та принцеси Уельських додала до образу білий кардиган і смугасту сукню з коміром, яку вона носила на минулорічних Іграх Співдружності, а її молодший брат був у темно-синьому светрі, білій сорочці та шортах.

Королівська родина Великобританії відвідала авіашоу Фото: Getty Images

У той час принц Джордж був у світло-блакитній сорочці-поло Ralph Lauren (ціна якої 50 доларів) і зелених штанах.

Майбутні королі, принц Джордж та принц Вільям, також скоординували своє взуття: 41-річний син Чарльза ІІІ і його старший спадкоємець обрали для виходу коричневі замшеві туфлі.

Королівська родина Великобританії відвідала авіашоу Фото: Getty Images

А Вільям і Кетрін навіть узгодили свої штани: королівська пара носила темно-сині штани та темно-сині пояси.

Королівська родина Великобританії відвідала авіашоу Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта та принц Луї зворушливо трималися за руки під час історичної коронації Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про участь королівських спадкоємців у травневому пікніку.