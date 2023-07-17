Кейт Міддлтон розповіла, що дуже засмутило принца Луї

Маленький принц залишився вдома і грався з м'ячем.

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На фінал Вімблдонського турніру в чоловічому одиночному розряді, який відбувся 16 липня, принцеса і принц Уельські привели двох старших дітей — принца Джорджа і принцесу Шарлотту. Брат і сестра емоційно спостерігали за поєдинком, де іспанець Карлос Алькарас обіграв багаторазового чемпіона Вімблдону Новака Джоковича. Присутні звернули увагу на той момент, що королівське подружжя не взяло на гру наймолодшого сина, принца Луї, непосиду й улюбленця публіки, пише Hello.

У бесіді з керівницею молодіжної програми Всеанглійського клубу Еллою Оттавей Кейт Міддлтон розповіла, що цьогоріч Шарлотта вперше відвідала Вімблдон, а Джордж уже був на іграх у 2022-му.

"Вони з нетерпінням спостерігали, а Шарлотта активно підраховувала очки", — зазначила вона.

Що стосується принца Луї, то, за словами його матері, він "був дуже засмучений, що він не прийде сьогодні". Замість цього юний принц тренувався вдома з м'ячем.

Кетрін з'явилася на турнірі в красивій зеленій сукні Roland Mouret, яку вона поєднувала з елегантною сумкою на ланцюжку, тілесними туфлями на загострених підборах і ефектними сережками з коштовним камінням. Принц Вільям мав чепурний вигляд у світло-сірому лляному костюмі і темно-синій краватці.

Королівська родина на фіналі Вімблдону Фото: Getty Images

Принц Джордж вибрав елегантний темно-синій костюм, а принцеса Шарлотта була досконала в синій сукні з принтом пейслі і рукавами з оборками.

Присутність Джорджа і Шарлотти в королівській ложі — рідкісне видовище, з огляду на те, що дітям, окрім членів королівської сім'ї, за жодних обставин не дозволяється дивитися матч із королівської ложі. Однак минулого року це правило викликало роздратування. За словами колишнього прессекретаря покійного монарха Дікі Арбітера, ексклюзивна ложа зарезервована для VIP-персон і голлівудських знаменитостей, а список запрошених для участі в ній визначається Вімблдоном.

Раніше Фокус писав, як принцеса Шарлотта реагувала на гру, і про що говорив вибір її сукні.