Принцеса Шарлотта одягла на Вімблдон сукню з таємним посланням (фото)

Вибір сукні від іспанського бренду був компліментом у бік корля Іспанії, присутнього на турнірі. Але цим модний сигнал юної принцеси не обмежився.

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Восьмирічна принцеса Шарлотта, дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон, змалечку вчиться говорити жестами і речами більше, ніж словами. Не дивно, що шанувальники королівської сім'ї все частіше говорять про неймовірну схожість принцеси з її покійною бабусею-монархом. 16 липня дівчинка разом зі старшим братом і батьками відвідала фінал Вімблдону, вдягнувши на поєдинок між Карлосом Алькарасом і Новаком Джоковичем особливу сукню, пише Hello.

На Шарлотті була чарівна блакитна сукня з білими квітами з рукавами, що майоріли, від іспанського бренду Friki і білі туфельки.

Королівські шанувальники одразу ж припустили, що, вибираючи вбрання, дівчинка, а найімовірніше, її мати Кейт, мала на меті вшанувати короля Іспанії Філіпа, який був присутній на матчі. Ба більше, він до гри встиг поспілкуватися з Шарлоттою, що розчулило фанатів сім'ї ще більше.

Кейт Міддлтон із чоловіком, сином і донькою йдуть у Королівську ложу Фото: Getty

Водночас Шарлотта дуже активно вболівала за 20-річного іспанця, який у підсумку виграв у одного з найтитулованіших тенісистів "Великого шолома".

"Ооооо, король Феліпе наздоганяє Кетрін і принцесу Шарлотту", "Подивіться на обличчя Шарлотти, коли вона розмовляє з королем. Вона природжена королева", "Обожнюю цей вираз обличчя принцеси Шарлотти. Повністю зосереджена", — написали в коментарях.

Шарлотта вперше відвідала Вімблдон, і її дитяча безпосередність, коли вона спостерігала за грою, нікого не залишила байдужим, а смішні фото з емоціями дівчинки розлетілися мережею. Протягом усього матчу вираз її обличчя варіювався від захопленого до веселого і напруженого, відображаючи знамениту спортивну реакцію її матері, принцеси Кейт.

Шарлотта також порадувала королівських спостерігачів, коли вона вітала поліцейського собаку на початку матчу, погладжуючи спанієля на ім'я Стелла.

Карлос Алькарас здобув другу перемогу на турнірах серії "Великий шолом", а минулого року став справжньою сенсацією на US Open. Він зберіг статус першої ракетки світу і завершив переможну серію Джоковича на британському турнірі, який вигравав мейджор чотири рази поспіль (2018, 2019, 2021, 2022).

Принцеса Уельська вручила кубок переможцю.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на Вімблдоні в браслеті з латуні.